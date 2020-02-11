ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Женеве открывается форум, посвящённый борьбе с коронавирусом

11.02.2020 11:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Двухдневный форум, посвящённый борьбе с коронавирусом, открывается в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Женеве открывается форум, посвящённый борьбе с коронавирусом

На встрече соберутся порядка 400 экспертов, основная задача которых – выработать меры по истреблению опасного заболевания, а также скоординировать усилия международного сообщества в сфере разработки методов лечения и вакцин.

Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз

В Женеве открывается форум, посвящённый борьбе с коронавирусом

Согласно последним данным, от пневмонии нового типа скончались уже более тысячи человек. 42,5 тысячи граждан инфицированы. Победили заболевание без малого 4 тысячи человек. 

Люди в материале: нет
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Двухдневный форум, посвящённый борьбе с коронавирусом, открывается в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече соберутся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Skoda объявила белорусские цены на кроссовер Karoq. С «автоматом» и передним приводом - 47 300 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика