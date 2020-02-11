Skoda объявила белорусские цены на кроссовер Karoq. С «автоматом» и передним приводом - 47 300 рублей

Источник материала: Tut.by

Похоже, в топ-10 продаж новых авто в Беларуси грядут кардинальные изменения: компания «ФелОкт-сервис», импортер Skoda в Беларуси, объявила о старте продаж кроссовера Skoda Karoq. Цены — от 47 300 рублей.





Технически Karoq почти полностью идентичен кроссоверу VW Tiguan, с которым делит платформу MQB и является, по сути, более компактной копией Skoda Kodiaq.

— Как это часто бывает, Skoda снова создала новый класс автомобилей, — отмечают представители «ФелОкт-сервис». — Karoq хоть и меньше Kodiaq, по размерам сопоставим с собратьями по концерну, а стоимость — как у восточных конкурентов.

В Беларуси Karoq доступнее, чем в России, потому что у нас будет предлагаться базовая версия Active, в настоящий момент недоступная на соседнем рынке.

Стоимость версии Active составляет 47 300 рублей, и в эту стоимость включен весьма обширный список оснащения: автоматическая трансмиссия, фронтальные и боковые «эйрбэги», электронная система курсовой устойчивости ESC, кондиционер, электропакет и т.д. Вторая комплектация — Ambition — оценивается в 52 900 рублей, а топ-версия Style стоит 58 900 рублей.





— Весомым бонусом станут также две комплектации, которые доступны только белорусским покупателям на старте продаж и созданы на основе статистики предпочтений покупателей Skoda Kodiaq. «Версии Karoq City Style и Life Style — это больше опций за меньшую цену», — заявляют в «ФелОкт-сервис».

Еще один приятный сюрприз от белорусского импортера: на Skoda Karoq так же, как и на остальные модели Skoda, распространяется 5-летняя гарантия вместо 3-летней в России.





На данный момент новинка доступна только в версии с передним приводом, 150-сильным двигателем 1.4 TSI и 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Таким количеством ступеней в этом сегменте мало кто может похвастаться. Равно как и отменными динамическими характеристиками: разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,8 секунды, а максимальная скорость достигает 199 км/ч. Приятно удивляет и средний расход топлива — он составляет 6,3 литра на 100 километров пути.

Совсем скоро первые экземпляры Skoda Karoq обещают представить в Минске.