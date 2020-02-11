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По сусекам. Беларусь начала забор технологической нефти из «Дружбы»
11.02.2020 11:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: etleboro.org
В отсутствие подписанных контрактов на поставку нефти и снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов «Белнефтехим» вынужден использовать технологическую нефть, которая находится в ветках «Дружбы», не задействованных в транзите.
Об этом «Белнефтехим» уведомил российскую сторону, сообщает
Это подтвердили и в российской «Транснефти». "Нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Беларусь это пока никак не сказалось", - пояснил пресс-секретарь компании. - Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ". Однако в «Белнефтехиме» заверили, что используют такие технологии консервации участков трубопровода, которые при необходимости дадут возможность оперативно восстановить прокачку.
Минск пока не продвинулся в заключении контрактов на поставку нефти в 2020 году. Минимальную загрузку НПЗ обеспечили поставки норвежской нефти и единственной российской компании («Сафмар» Михаила Гуцериева), которая согласилась поставлять нефть без премии. О разногласиях Беларуси и российских поставщиков в вопросе цены накануне
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В отсутствие подписанных контрактов на поставку нефти и снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов «Белнефтехим» вынужден использовать технологическую...
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