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По сусекам. Беларусь начала забор технологической нефти из «Дружбы»

11.02.2020 11:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По сусекам. Беларусь начала забор технологической нефти из «Дружбы»

фото: etleboro.org

В отсутствие подписанных контрактов на поставку нефти и снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов «Белнефтехим» вынужден использовать технологическую нефть, которая находится в ветках «Дружбы», не задействованных в транзите.

Об этом «Белнефтехим» уведомил российскую сторону, сообщает РИА Новости. Уточняется, что для нужд белорусских НПЗ используется нефть, которая находится в ветках «Дружбы», не участвующих в транзите российского сырья на Запад. «Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", — пояснили в концерне. Интересы российского транзита при этом не страдают, подчеркнул собеседник.

Это подтвердили и в российской «Транснефти». "Нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Беларусь это пока никак не сказалось", - пояснил пресс-секретарь компании. - Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ". Однако в «Белнефтехиме» заверили, что используют такие технологии консервации участков трубопровода, которые при необходимости дадут возможность оперативно восстановить прокачку.

Минск пока не продвинулся в заключении контрактов на поставку нефти в  2020 году. Минимальную загрузку НПЗ обеспечили поставки норвежской нефти и единственной российской компании («Сафмар» Михаила Гуцериева), которая согласилась поставлять нефть без премии. О разногласиях Беларуси и российских поставщиков в вопросе цены накануне рассказал вице-премьер Дмитрий Крутой. Также "Белнефтехим" провел встречу с казахстанскими нефтяниками.

 
Теги: Минск
 
 
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В отсутствие подписанных контрактов на поставку нефти и снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов «Белнефтехим» вынужден использовать технологическую...
 
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