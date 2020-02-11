По сусекам. Беларусь начала забор технологической нефти из «Дружбы»

Источник материала: Ежедневник



фото: etleboro.org

В отсутствие подписанных контрактов на поставку нефти и снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов «Белнефтехим» вынужден использовать технологическую нефть, которая находится в ветках «Дружбы», не задействованных в транзите.

Об этом «Белнефтехим» уведомил российскую сторону, сообщает РИА Новост и. Уточняется, что для нужд белорусских НПЗ используется нефть, которая находится в ветках «Дружбы», не участвующих в транзите российского сырья на Запад. «Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", — пояснили в концерне. Интересы российского транзита при этом не страдают, подчеркнул собеседник.

Это подтвердили и в российской «Транснефти». "Нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Беларусь это пока никак не сказалось", - пояснил пресс-секретарь компании. - Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ". Однако в «Белнефтехиме» заверили, что используют такие технологии консервации участков трубопровода, которые при необходимости дадут возможность оперативно восстановить прокачку.

Минск пока не продвинулся в заключении контрактов на поставку нефти в 2020 году. Минимальную загрузку НПЗ обеспечили поставки норвежской нефти и единственной российской компании («Сафмар» Михаила Гуцериева), которая согласилась поставлять нефть без премии. О разногласиях Беларуси и российских поставщиков в вопросе цены накануне рассказал вице-премьер Дмитрий Круто й. Также "Белнефтехим" провел встречу с казахстанскими нефтяниками.