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Каждый час пострадавших становится больше. Шторм «Сиара» бушует в Европе

11.02.2020 10:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Мощной шторм продолжает бушевать и в Европе. В Германии его назвали «Сабиной», а в  Великобритании – «Сиарой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв стихии стремительно растёт. Пострадавших чуть ли не каждый час также становится больше.

Каждый час пострадавших становится больше. Шторм «Сиара» бушует в Европе

Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Польша, Чехия, Германия, Швеция и Норвегия – стихия затронула каждую из этих стран. В аэропортах отменяют авиарейсы. Нарушено также железнодорожное и паромное сообщение. Затоплены десятки дорог.

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Каждый час пострадавших становится больше. Шторм «Сиара» бушует в Европе

Сильный ветер вырывает с корнем деревья, которые в свою очередь падают на автомобили. Во Франции объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности.

Каждый час пострадавших становится больше. Шторм «Сиара» бушует в Европе

В четырех регионах Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах работают десятки спасательных бригад.

Каждый час пострадавших становится больше. Шторм «Сиара» бушует в Европе

По прогнозам синоптиков, шторм будет бушевать в континентальной Европе еще несколько дней, перемещаясь в южные регионы Германии и другие страны. 

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Новости мира. Мощной шторм продолжает бушевать и в Европе. В Германии его назвали «Сабиной», а в  Великобритании – «Сиарой», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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