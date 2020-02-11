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Каждый час пострадавших становится больше. Шторм «Сиара» бушует в Европе
Источник материала: СТВ
Новости мира. Мощной шторм продолжает бушевать и в Европе. В Германии его назвали «Сабиной», а в Великобритании – «Сиарой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв стихии стремительно растёт. Пострадавших чуть ли не каждый час также становится больше.
Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Польша, Чехия, Германия, Швеция и Норвегия – стихия затронула каждую из этих стран. В аэропортах отменяют авиарейсы. Нарушено также железнодорожное и паромное сообщение. Затоплены десятки дорог.
Сильный ветер вырывает с корнем деревья, которые в свою очередь падают на автомобили. Во Франции объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности.
В четырех регионах Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах работают десятки спасательных бригад.
По прогнозам синоптиков, шторм будет бушевать в континентальной Европе еще несколько дней, перемещаясь в южные регионы Германии и другие страны.
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Новости мира. Мощной шторм продолжает бушевать и в Европе. В Германии его назвали «Сабиной», а в Великобритании – «Сиарой», сообщили в программе Новости «24 часа»...
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