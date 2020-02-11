Гаравский, признавшийся в убийствах оппонентов Лукашенко, попросил убежище в Швейцарии

Юрий Гаравский, экс-боец СОБРа МВД Беларуси, попросил убежище в Швейцарии. Ранее он признался, что участвовал в убийствах белорусских оппозиционеров по приказу властей Беларуси.

Экс-боец СОБРа сказал, что не видит смысла дальше скрывать свое местонахождение. Изначально он говорил, что находится в одной из европейских стран.

«Отслеживая моих близких, вычислить мой номер телефона не составляет труда. А по коду можно узнать, какая это страна. Скорее всего, это уже сделали», - предположил Гаравский.

Он заявил, что готов понести наказание за участие в убийствах экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Однако Гаравский хочет, чтобы его судили в Европе, а не в Беларуси, пишет DW.

По словам Гаравского, он до сих пор опасается за свою жизнь.

Напомним, 16 декабря на сайте DW вышел сюжет об экс-бойце СОБРа при МВД Юрии Гаравском. Последний признался, что участвовал в казни пропавших в 1999 году политических оппонентов Лукашенко. 18 декабря Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об исчезновении Захаренко, а позже Гончара и Красовского.

После выхода сюжета на DW экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко заявил, что его часть не имела отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в его спецподразделении. Рассказ последнего он назвал полным бредом .

Александр Лукашенко в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову сказал, что знает о заявлении Гаравского. Президент приказал Следственному комитету немедленно заняться его делом: «Пусть приедет, даст показания: кто его убьет?!»

Бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский пропали бесследно весной и осенью 1999 года. Эти люди добивались отставки Александра Лукашенко. Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского - в марте 2006 года.