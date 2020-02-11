|
Сельская учительница попыталась купить биткоины. Но что-то пошло не так
Источник материала: Партизан
Учительница одной из школ Ивацевичского района решила на виртуальной криптобирже приобрести биткоины.
Женщина перечислила крупную сумму денег на криптобиржу, но процедура получения биткоинов зашла в тупик. Вернуть деньги – или реальные рубли, или виртуальные биткоины, увы, не получилось, передает
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учительница одной из школ Ивацевичского района решила на виртуальной криптобирже приобрести биткоины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)