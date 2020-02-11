Иллюзия неприступности. Как Красная Армия прошла «линию Маннергейма»

Источник материала: Аргументы и факты

Советско-финская война 1939/1940 года, названная Александром Твардовским «незнаменитой», остается, по большому счету, таковой и сегодня. Многие наши соотечественники не могут даже ответить на вопрос, в чью пользу завершилась эта война.

Если нельзя по-хорошему...

Сложные отношения между Советским Союзом и Финляндией до предела обострились в конце 1930-х годов. Москва считала прохождение государственной границы в непосредственной близости от Ленинграда слишком серьезной угрозой накануне большого европейского конфликта.

На переговорах с финскими представителями Сталин заметил: «Мы ничего не можем поделать с географией, так же, как и вы... Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придётся отодвинуть от него подальше границу». В обмен Советский Союз готов был уступить более обширные территории в Восточной Карелии. Финская сторона, однако, ответила отказом.

К началу ноября 1939 года попытки Советского Союза найти компромисс успехом не увенчались. Неразрешенность данного вопроса делала вероятность военного столкновения чрезвычайно высокой.

26 ноября 1939 года советские войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, попали под артобстрел, который, по версии советской стороны, велся с территории Финляндии. Так называемый «Майнильский инцидент» стал поводом к началу боевых действий.

30 ноября части Ленинградского военного округа перешли советско-финскую границу.

Непробиваемая линия и «котлы» для советских дивизий

Изначально операция против Финляндии не рассматривалась как полномасштабный конфликт. Например, вопреки существовавшим военным нормам, Ленинградский военный округ не был переформирован во фронт. Считалось, что имеющихся в округе сил вполне хватит для решения поставленных задач.

Однако на главном направлении 7-я армия уперлась в ДОТы и ДЗОТы, составлявшие полосу укреплений, более известную как «линия Маннергейма». К 12 декабря 1939 года советским частям удалось взять лишь так называемую полосу обеспечения, после чего красноармейцы окончательно увязли в бесплодных попытках пробиться дальше.

«Армия перешейка» финского генерала Хуго Эстермана связала подразделения Красной Армии тяжелыми боями, и 28 декабря наступление практически прекратилось.

Наиболее удачно для Красной Армии складывались дела на Крайнем Севере, где 14-я армия овладеть полуостровами Рыбачий и Средний и городом Петсамо, тем самым лишила финнов выхода к Баренцеву морю.

Севернее Ладоги финская армия не только остановила наступление советских войск, но и нанесла им ряд серьезных поражений. В сражении на Раатской дороге была разбита 44-я стрелковая дивизия РККА. 163-я стрелковая дивизия в сражении при Суомуссалми попала в окружение, и с трудом сумела вырваться, потеряв до 30 процентов личного состава.

В декабре-январе целый ряд советских частей оказался в финских «котлах». От полного разгрома спасало зачастую только отсутствие у финнов тяжелого вооружения.

Легкие части финских ыжников могли оперативно перемещаться вне дорог, в то время как советские подразделения, привязанные к линиям снабжения, оказывались удобной мишенью для атак.

Перезагрузка

К концу января 1940 года не только в Финляндии, но и в других странах мира стало складываться ощущение, что Советский Союз проигрывает войну.

Советское командование, тем временем, стало понимать, что продолжение действий в том же ключе успеха не принесет. Война продемонстрировала все недостатки армии мирного времени, не имеющей реального боевого опыта. Тут и недооценка боевых качеств противника, и отсутствие должного взаимодействия между родами войск.

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Например, запрос о нанесении бомбового удара по финским позициям, направленный командованием советской дивизии, доходил по инстанциям до конкретной части ВВС через ... сутки! Более того, выяснилось, что советская бомбардировочная авиация вообще не готова к действиям в условиях войны — пилоты не умели летать в сложную погоду, а штурманы давали ошибочный курс даже в солнечные дни. Для того, чтобы переломить ситуацию, потребовалось срочно вызвать в войска пилотов-полярников из гражданской авиации.

Бесконечно, однако, так продолжаться не могло. 7 января 1940 года был сформирован Северо-Западный фронт, командующим которым был назначен командарм 1-го ранга Семен Тимошенко.

Начались подготовительные мероприятия по прорыву «линии Маннергейма» — разведка, обучение личного состава захвату и уничтожению ДОТов и ДЗОТов, создание штурмовых групп, интенсивная лыжная и стрелковая подготовка.

Было серьезно увеличено количество артиллерии на направлении главного удара. Отдельные укрепленные точки финнов, блокированные танками и пехотой, планировалось подавлять, расстреливая их прямой наводкой.

Ключ к финской обороне

В Хельсинки тем временем, воодушевленные успехами, надеялись на военную помощь Франции и Великобритании, полагая, что в таком случае удастся нанести СССР решительно поражение.

В Париже и Лондоне хватало сторонников вмешательства в советско-финский конфликт, однако обсуждение этого вопроса затянулось аж до марта. Опасения того, что Сталин в ответ будет укреплять отношения с Германией, оказались серьезным сдерживающим фактором.

Начиная с 1 февраля 1940 года, артиллерия Красной Армии стала наносить мощные удары по финским позициям. Одновременно несколько раз приходили в движение танки и подразделения пехоты, создавая у финнов ощущение начала генерального наступления. В действительности речь шла лишь о разведке боем, которая одновременно дезориентировала противника.

11 февраля 1940 года советские войска перешли в наступление. Направление главного удара стал район Сумма — Ляхде, где действовала 123-я стрелковая дивизия полковника Филиппа Алябушева. Практически сразу пехоте при поддержке танков удалось прорвать оборону финнов, захватив центральный ДОТ № 4.

Несмотря на то, что на других направлениях финны удерживали позиции, это уже не имело никакого значения. В созданную брешь Тимошенко стал вводить новые соединения, в том числе танковые бригады.

15 февраля 1940 года главнокомандующий финской армией маршал Маннергейм отдает приказ об отходе частей с основной линии обороны.

На других направлениях Финляндия продолжала успешно обороняться и даже наносить поражения советским частям. Однако все это уже не имело принципиального значения, поскольку прорыв на Карельском перешейке предопределил исход войны.

Победа и работа над ошибками

Впереди было еще четыре недели кровопролитных боев, финская пропаганда твердила о том, что большевики потерпят поражение, но эмиссары Хельсинки уже зондировали почву на предмет заключения мира на советских условиях.

Маннергейм прекрасно понимал, что после прорыва главной оборонительной линии бои идут в условиях, более выгодных Красной Армии. Он знал, что ресурсы финских войск близки к истощению, и дальнейшее продолжение боев приведет к полному краху.

Москва давала понять, что прежние условия, обсуждавшиеся в ноябре 1939 года, по-прежнему на столе. Правда, они несколько ужесточились из-за «финского упрямства».

7 марта 1940 года в Москве начались мирные переговоры. 12 марта они завершились подписанием соглашения, согласно которому Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. В результате Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР. Также Советский Союз получил в аренду часть полуострова Ханко сроком на 30 лет для создания на нём военно-морской базы.

13 марта 1940 года советские войска штурмом овладели Выборгом. То, что штурм состоялся уже после заключения мирного соглашения, объясняется поздним поступлением информации в части.

В конечном счете, Красная Армия решила задачу, поставленную перед ней политическим руководством страны. А уже в апреле 1940 году в Кремле состоялось совещание начальствующего состава армии, на котором подводили итоги военной кампании. Никаких особо бравурных речей не было, подробно разбирали проявившиеся недостатки. Было понимание — слабости, выявленные в ходе войны с Финляндией, необходимо устранить в кратчайшие сроки. В том, что до следующей, большой войны осталось немного времени, понимали все.