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То ли еще будет: Беларусь начала терять золотовалютные резервы

11.02.2020 11:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После значительного роста в 2019 году, в январе текущего года международные резервные активы РБ уже снизились на 150,4 млн. долларов (1,6%) — до 9 243,1 млн. долларов, а впереди еще трудный год.

Как сообщили в Национальном банке РБ, снижение резервов объясняется значительными объемами погашения правительством и Нацбанком своих внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте: на 556 млн. долларов.

В то же время, отметили в Нацбанке, в январе имели место поступления в бюджет иностранной валюты, источник которых в Нацбанке не назвали, а также поступления от продажи Министерством финансов валютных облигаций. 

Кроме того, увеличилась стоимость монетарного золота, входящего в состав резервов, а Нацбанк в январе покупал иностранную валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Стоимость золота увеличилась за месяц на 133,4 млн. долларов и достигла 2 520,6 млн. долларов. Вес золота в составе резервов при этом на 1 января текущего года составил 42,2 тонны. В прошлом году он вырос на 1 тонну.

Резервные активы в иностранной валюте в январе увеличились на 69 млн. долларов — до 5 625,6 млн. долларов. Но прочие активы в иностранной валюте сократились на 351,3 млн. долларов и составили на 1 февраля 584,5 млн. долларов.

Покупка валюты Нацбанком в январе была довольно умеренной. Физические лица за месяц приобрели у банков валюты больше, чем продали, на 44,8 млн. долларов. Субъекты хозяйствования — резиденты РБ купили валюты в чистом выражении на 24 млн. долларов. 


В то же время, субъекты хозяйствования — нерезиденты в январе оказались чистыми продавцами валюты, реализовав ее на 52,5 млн. долларов, а банки и финансовые организации продали ее в чистом выражении на 99,6 млн. долларов. Таким образом, судя по этим данным, Нацбанк приобрел на внутреннем рынке всего 83,3 млн. долларов.

Несмотря на снижение в январе, международные резервные активы Беларуси на 1 февраля текущего года оказались намного выше того значения, на котором они должны быть в конце 2020 года. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики РБ, на конец года они должны составить не менее 7,3 млрд. долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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После значительного роста в 2019 году, в январе текущего года международные резервные активы РБ уже снизились на 150,4 млн. долларов (1,6%) — до 9 243,1 млн. долларов, а...
 
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