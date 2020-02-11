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Что можно понять по звуку кашля

11.02.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В целом кашель — допустимое и даже необходимое явление. Это жизненно необходимый защитный рефлекс организма, который позволяет очистить дыхательные пути от мокроты и других раздражителей. Однако он свидетельствует о наличии воспалительного процесса, который возникает по целому ряду причин и поэтому требует разного лечения. Выявить причину кашля иногда помогает его звучание. Об этом «АиФ» рассказывает врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Евгений Морозкин.


Фото: livestrong.com

Сухой кашель

Врачи называют его непродуктивным, поскольку он приносит только дискомфорт, но не облегчение, не очищает дыхательные пути. Сухой кашель может длиться неделями и даже месяцами. Хронический сухой кашель — показание для назначения противокашлевых препаратов, устраняющих бронхоспазм. Такие препараты отпускаются только по рецепту и назначаются при отсутствии слизи в бронхах.

Причиной сухого кашля может быть:

  • Ларингит — воспаление слизистой оболочки гортани, при котором возникает звонкий лающий кашель;
  • Фарингит — инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, которое сопровождается болью в горле;
  • Синусит — воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа. При этом заболевании кашель донимает в основном по ночам, когда слизь из носа стекает в горло. Отличительная особенность синусита — тупые боли в области лба и носовых пазух;
  • Аллергия и воздействие пыли, дыма, загрязненного воздуха.

Приступообразный кашель

Так называют сильный, неконтролируемый, болезненный кашель, который нередко заканчивается тошнотой, рвотой и головокружением.

Причины у приступообразного кашля всегда более чем серьезные.

Пневмония — воспаление легких, для которой характерны одышка и влажный с обилием мокроты кашель. До эпохи антибиотиков от воспаления легких умирали 80% пациентов. Но и сегодня, несмотря на все достижения медицины, смертность от пневмонии (в основном из-за поздней обращаемости и несвоевременной диагностики) остается достаточно высокой — около 10%.

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, при которой происходит ограничение поступления воздуха в дыхательные пути. Заболевание развивается медленно (в основном у курильщиков) и при отсутствии лечения постоянно прогрессирует. ХОБЛ относится к разряду неизлечимых болезней, но правильно подобранная терапия позволяет смягчить симптомы, улучшить качество жизни и сократить риск смерти.

Главные симптомы заболевания — одышка (чувство нехватки воздуха), хронический кашель с отделением мокроты.

Туберкулез — инфекционное заболевание, вызванное микобактерией (палочкой Коха), чаще всего поражает легкие. По данным ВОЗ, каждую секунду в мире происходит инфицирование одного человека этой бактерией. Заболевают только 5−10% инфицированных.

Основной симптом заболевания — кашель. На ранней стадии — сухой, по мере прогрессирования болезни присоединяется мокрота, которая со временем становится гнойной. Болезнь нередко сопровождается лихорадкой — 37−38 градусов. Еще один характерный признак туберкулеза — лихорадочный румянец и нездоровый блеск глаз.

Крупозный кашель

Лающий кашель — визитная карточка крупа, вирусной инфекции, при которой происходит отек верхних дыхательных путей. Крупом чаще всего болеют дети до 5 лет. Еще один яркий симптом заболевания — затруднение вдоха. Он становится шумным, форсированным — это можно заметить по тому, как втягивается яремная ямка (углубление в нижней части шеи между ключицами).

Первая помощь при лающем кашле — паровые ингаляции (дыхание над влажным паром) или использование небулайзера. Если это не помогает — необходим вызов скорой помощи, особенно детям младше 3 лет, у которых могут произойти «закупорка» дыхательных путей, развиться асфиксия и удушье.

Кашель с кровью (кровохарканье)

Особенно опасно, если кашель сопровождается отделением мокроты с прожилками и сгустками крови. Кровохарканье говорит о разрушении легкого и отмечается при трех заболеваниях — крупозной пневмонии (тяжелой форме воспаления легких), запущенной форме туберкулеза и раке легких — одном из самых опасных онкологических заболеваний, при котором заболеваемость практически равна смертности (90−92% от заболеваемости).

Заболевание на начальных стадиях протекает практические бессимптомно. Кроме кашля, пациента ничто не беспокоит. Поскольку в легких нет болевых окончаний, организм никак не реагирует на развитие новообразования. Позже присоединяются незначительное (до 37,5) повышение температуры, хроническая утомляемость и потеря веса. На более поздних стадиях возникает системная боль в грудной клетке (из-за растущей опухоли) и приступы кашля с вкраплениями крови и гноя.

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В целом кашель - допустимое и даже необходимое явление. Это жизненно необходимый защитный рефлекс организма, который позволяет очистить дыхательные пути от...
 
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