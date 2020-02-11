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В Кабуле не менее пяти человек погибли от подрыва террориста-смертника

11.02.2020 09:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице Афганистана Кабуле утром прогремел взрыв у входа в Университет национальной обороны имени маршала Фахима, передает местное агентство Pajhwok.

РЕН ТВ со ссылкой на афганский канал 1TV сообщает, что по меньшей мере пять человек погибло и еще 11 пострадали. МВД страны официально заявило, что взрыв устроил террорист-смертник.

Известно, что среди погибших двое мирных жителей и трое военных. Пока никакая из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее, пишет sobesednik.ru
 
 
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В столице Афганистана Кабуле утром прогремел взрыв у входа в Университет национальной обороны имени маршала Фахима, передает местное агентство Pajhwok.
 
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