Где коронавирус, а где НХЛ? В клубе намечается дефицит клюшек. Их делают в Китае

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Клубы и игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) столкнулись с проблемой дефицита игровых клюшек из-за коронавируса в Китае. Об этом пишет Boston Globe.





Как отмечает газета, клюшки, которыми пользуются около 75% игроков лиги, изготавливаются небольшими партиями на предприятиях в Китае, но из-за вспышки коронавируса их поставка в середине регулярного чемпионата была сорвана.





Издание привело слова аналитика NBC Sports Пьер Макгуайра, который на прошлой неделе заявил, что менеджеры клубов НХЛ по экипировке рассказали ему о том, что существует «серьезная нехватка» клюшек. Производители, как указывается в публикации, опровергли эту информацию, однако заявили об обеспокоенности ситуацией.





Компания Bauer, штаб-квартира которой расположена в городе Эксетер, штат Нью-Гэмпшир, а также ее основной конкурент компания CCM из Монреаля, производят свои клюшки в Китае. Согласно данным портала GearGeek.com, около 39% игроков НХЛ используют клюшки Bauer, а 36% — клюшки CCM. Еще одна компания, производство клюшек которой находится в КНР, True Hockey (штаб-квартира в Оттаве), имеет долю в 1,4% от всех игроков лиги.





Единственным крупным производителем клюшек, которого не коснется эта проблема, является «дочка» компании New Balance — Warrior, поскольку ее производство расположено в Мексике. Клюшками этой фирмы пользуются 22% игроков НХЛ.





Нападающий команды «Бостон Брюинз» Чарли Койл, играющий клюшками CCM, в разговоре с Boston Globe подтвердил, что поставка этого элемента экипировки слегка замедлилась «по веской причине». «Я пытаюсь довольствоваться тем, что есть, и ломать не слишком много клюшек. Я точно не знаю, что происходит», — сказал хоккеист.





Вспышка коронавируса нового типа 2019-nCoV произошла в Китае в декабре прошлого года. Позднее инфекция начала распространяться по всей стране, а также за рубежом. Инфекция не обошла стороной и США с Канадой, на территории которых проходят матчи НХЛ.



