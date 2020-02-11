«Из Беларуси меня приедут убивать». Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский признался, где живёт

Источник материала: KYKY

Мы не раз писали , как 41-летний экс-боец СОБРа внутренних войск МВД Беларуси Юрий Гаравский в нашумевшем интервью для DW признался в причастности к убийствам 20-летней давности трех оппозиционеров – Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. В сюжете, который вышел в середине декабря 2019-го, Гаравский не раскрывал своего местонахождения (было ясно, что он не в Беларуси), а теперь попросил политическое убежище в Швейцарии. Он считает, что прятаться больше нет смысла.

«Отслеживая моих близких, вычислить мой номер телефона не составляет труда. А по коду можно узнать, какая это страна. Скорее всего, это уже сделали», – сказал Гаравский DW. Он добавил, что готов понести наказание за участие в убийствах экс-министра внутренних дел Беларуси Захаренко, экс-главы Центризбиркома Гончара и бизнесмена Красовского. Однако хочет, чтобы его судили в Европе, а не в Беларуси.

Со слов Гаравского, даже в Швейцарии, где он живет с октября 2018 года, мужчина опасается за свою жизнь: «После того как мы убили этих людей, я все эти годы боялся, что нас начнут по одному либо ликвидировать, либо сажать. Я и сейчас не исключаю, что [из Беларуси] приедут меня убивать. Но все-таки здесь есть шансы выжить». Решение по его ходатайству о предоставлении убежища пока не принято.

О чём в видеосюжете DW рассказал Юрий Гаравский: максимально коротко

Гаравский признался, что был среди тех (кроме него, еще семь человек), кто участвовал в убийстве Захаренко, Гончара и Красовского. В случае с Захаренко, по версии Гаравского, на стрельбище внутренних войск в мужчину стрелял Дмитрий Павличенко – экс-командир СОБРа. В случае с Гончаром и Красовским – мужчин похитили рядом с баней, на разных машинах отвезли на законсервированную военную базу под Минском. Стрелял снова Павличенко, сказал Гаравский; позже трупы закопали. О том, что произошло с Дмитрием Завадским, Гаравский доподлинно не знает – но предположил, что в его похищении тоже есть след бойцов СОБРа.