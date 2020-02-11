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Неслабое звено: велосипедист из Беларуси в 60 преодолевает тысячи километров
11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Легендарное
Только в выходные он позволяет себе поспать до семи. Но каждое утро у Петра Ивановича начинается с тренировки: 10 километров на тренажере и еще почти час на перекладине. И это в свои 60.
Но в такой форме Петр Юдицкий был не всегда. После женитьбы расслабился, перестал заниматься спортом. Одумался, когда стрелка весов уже приблизилась к отметке в сто килограммов.
«Думаю: надо что-то делать. Мне вот только 40 лет, так не должно быть. И я начал потихоньку двигаться, ходить, а потом бегать. Начал бегать забеги всякие в Беларуси, международные», – отметил веломарафонец Петр Юдицкий.
Свои заезды веломарафонец снимает на камеру, в домашних архивах уже тысяча часов видео. Петр Иванович говорит, что велосипед для него – лучший отдых, а вот для супруги - переживания.
На вопрос о секретах молодости Петр Иванович однозначно отвечает: движение. И его пример уже подхватили друзья и знакомые.
«Мы, конечно, к таким длинным дистанциям не готовы, но с супругой бегаем постоянно. Такой пример рядом прекрасный. Знаете, не хочется к 60-ти ходить там с клюшкой, а хочется, как Петя, в Прагу ездить и в Париж», – говорит друг Петра Юдицкого Вячеслав Адасик.
Премьера легендарного шоу «Слабое звено» с Марией Киселевой – 14-го февраля на телеканале «МИР».
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Свой первый марафон он пробежал в пятьдесят и выиграл. Но из-за проблем со здоровьем пришлось пересесть на велосипед. Крутить педали решил тоже по-марафонски.
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