Неслабое звено: велосипедист из Беларуси в 60 преодолевает тысячи километров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Легендарное шоу «Слабое звено» возвращается на экраны. На нашем телеканале. Ведущей, как и прежде, будет Мария Киселева. Не изменятся и правила викторины, по которым участники в студии будут отвечать на вопросы и доказывать, что они неслабое звено. Как это делает Петр Юдицкий из Беларуси, который в свои 60 лихо крутит педали и преодолевает на велосипеде тысячи километров. Откуда у него силы, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Только в выходные он позволяет себе поспать до семи. Но каждое утро у Петра Ивановича начинается с тренировки: 10 километров на тренажере и еще почти час на перекладине. И это в свои 60.

Но в такой форме Петр Юдицкий был не всегда. После женитьбы расслабился, перестал заниматься спортом. Одумался, когда стрелка весов уже приблизилась к отметке в сто килограммов.

«Думаю: надо что-то делать. Мне вот только 40 лет, так не должно быть. И я начал потихоньку двигаться, ходить, а потом бегать. Начал бегать забеги всякие в Беларуси, международные», – отметил веломарафонец Петр Юдицкий.



Свой первый марафон он пробежал в пятьдесят и выиграл. Но из-за проблем со здоровьем пришлось пересесть на велосипед. Крутить педали решил тоже по-марафонски.

«Вот мое последнее достижение. Это супермарафон Париж – Брест – Париж. 1219 километров я проехал за 75 часов 57 минут. Спал я всего около четырех часов», – сказал Петр Юдицкий.

Свои заезды веломарафонец снимает на камеру, в домашних архивах уже тысяча часов видео. Петр Иванович говорит, что велосипед для него – лучший отдых, а вот для супруги - переживания.



«Он знает, что я ежесекундно за него волнуюсь. В любую минуту, если есть возможность, он сообщает, где он, чтобы я не переживала. Но женой такого спортсмена быть тяжело», – призналась жена Петра Елена.



Кроме соревнований, Петр Иванович часто просто путешествует. Проложил веломаршруты в Калининград, Прагу, Санкт-Петербург и Москву.

«Когда заканчиваешь длительное такое путешествие и возвращаешься домой, непроизвольно плачешь. Переполняют эмоции: я это сделал, я вернулся живой и здоровый. Слезы просто льются, и ничего не можешь сделать. Это непередаваемые ощущения. Супер», – отметил Петр Юдицкий.

На вопрос о секретах молодости Петр Иванович однозначно отвечает: движение. И его пример уже подхватили друзья и знакомые.

«Мы, конечно, к таким длинным дистанциям не готовы, но с супругой бегаем постоянно. Такой пример рядом прекрасный. Знаете, не хочется к 60-ти ходить там с клюшкой, а хочется, как Петя, в Прагу ездить и в Париж», – говорит друг Петра Юдицкого Вячеслав Адасик.



А сам Петр Иванович уже строит новые планы: повторить успех Парижского марафона и испытать себя на трансконтинентальных дистанциях. Уверен: возраст этому точно не помеха.

Премьера легендарного шоу «Слабое звено» с Марией Киселевой – 14-го февраля на телеканале «МИР».