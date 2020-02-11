Источник материала: 21.by

Если ваша профессиональная деятельность связана с индустрией чистоты, то вы никак не можете пропустить “Дни клининга в Беларуси-2020”.

С 25 по 27 февраля 2020 года в Минске (ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка-Арена») состоится ряд масштабных событий в сфере индустрии чистоты. Пройдут международные специализированные выставки «Клининг и гигиена– 2020» и «Химчистка и прачечная-2020» , III национальный конкурс клининговых компаний «Мастер Чистоты – 2020», Международный форум «Дни клининга в Беларуси-2020».

Эти мероприятия станут главным событием года для тех, чья профессиональная деятельность связана синдустрией чистоты. Это три дня встреч, знакомств, информации, полемики, диалогов, обучения, коммуникации и решений!

На экспозиции выставок свою продукцию представят более 30 ведущих поставщиков профессиональной уборочной техники, инвентаря, оборудования для химчисток и прачечных, товаров для гигиены и санитарии, грязезащитных напольных систем, профессиональной и бытовой химии из Беларуси, России, Италии, Турции.

В рамках «Дней клининга в Беларуси-2020» с 25 по 26 февраля пройдет Конкурс профессионального мастерства среди клининговых компаний «Мастер чистоты-2020».

Соревнования будут проходить два дня, по две номинации в день. Всего участникам конкурса предстоит соревноваться в четырех номинациях:

- Чистка мягкой мебели

- Удаление пятен с ковровых покрытий

- Мойка стен и окон

- Теоретические знания в клининге⠀

Для клининговых компаний участие в конкурсе станет возможностью оценить свои силы и продемонстрировать мастерство, в том числе, и потенциальным заказчикам.

Победителей будет определять большое авторитетное жюри, в которое войдут специалисты отрасли из Беларуси и Украины, а также представители международных компаний-производителей. Многие из членов жюри уже имеют опыт судейства подобных соревнований в России и Украине.

Международный форум «Дни клининга» - это цикл конференций, семинаров, мастер-классов, B2B-встреч и переговоров. Эти мероприятия соберут большое количество не только профессионалов, но и тех, кто только собирается открывать собственную компанию.

 Основы профессиональной уборки.

 Как подбирать моющие средства и расходные материалы в зависимости от поставленных задач?

 Азы чистки любых покрытий.

 Чистка ковров и мягкой мебели для новичков.

 Основы пятновыведения.

Это далеко не полный перечень вопросов, на которые можно будет получить исчерпывающие ответы от 10 известных спикеров из России, Италии, Украины. Партнёр и модератор мероприятий - Международный клининговый Центр Тараса Дударя.

Участие в мероприятиях форума бесплатное.

Международные специализированные выставки “Клининг и гигиена” и “Химчистка и прачечная” пройдут с 25 по 27 февраля 2020 по адресу: Минск, СК ул. Ташкентская, 19 (Чижовка-Арена).

Вход на выставки свободный.

Время работы:

25 февраля - с 11.00. до 18.00

26 февраля - с 10.00. до 18.00

27 февраля - с 10.00. до 13.00

Следите за информацией о выставке на официальном сайте minskexpo.com, а также в социальных сетях проекта.

Связаться с организаторами выставки:

тел./факс: +375 (17) 226-98-58, +375 (17) 226-98-87

эл. почта: tanya@minskexpo.com, zvezdina@minskexpo.com