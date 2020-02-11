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Дни клининга в Беларуси-2020

11.02.2020 12:30 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

 Если ваша профессиональная деятельность связана с индустрией чистоты, то вы никак не можете пропустить “Дни клининга в Беларуси-2020”.
С 25 по 27 февраля 2020 года в Минске (ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка-Арена») состоится ряд масштабных событий в сфере индустрии чистоты. Пройдут международные специализированные выставки «Клининг и гигиена– 2020» и «Химчистка и прачечная-2020», III национальный конкурс клининговых компаний «Мастер Чистоты – 2020», Международный форум «Дни клининга в Беларуси-2020».
Эти мероприятия станут главным событием года для тех, чья профессиональная деятельность связана синдустрией чистоты. Это три дня встреч, знакомств, информации, полемики, диалогов, обучения, коммуникации и решений!
На экспозиции выставок свою продукцию представят более 30 ведущих поставщиков профессиональной уборочной техники, инвентаря, оборудования для химчисток и прачечных, товаров для гигиены и санитарии, грязезащитных напольных систем, профессиональной и бытовой химии из Беларуси, России, Италии, Турции.
В рамках «Дней клининга в Беларуси-2020» с 25 по 26 февраля пройдет Конкурс профессионального мастерства среди клининговых компаний «Мастер чистоты-2020».
Соревнования будут проходить два дня, по две номинации в день. Всего участникам конкурса предстоит соревноваться в четырех номинациях:
- Чистка мягкой мебели
- Удаление пятен с ковровых покрытий
- Мойка стен и окон
- Теоретические знания в клининге⠀
Для клининговых компаний участие в конкурсе станет возможностью оценить свои силы и продемонстрировать мастерство, в том числе, и потенциальным заказчикам.
Победителей будет определять большое авторитетное жюри, в которое войдут специалисты отрасли из Беларуси и Украины, а также представители международных компаний-производителей. Многие из членов жюри уже имеют опыт судейства подобных соревнований в России и Украине.
Международный форум «Дни клининга» - это цикл конференций, семинаров, мастер-классов, B2B-встреч и переговоров. Эти мероприятия соберут большое количество не только профессионалов, но и тех, кто только собирается открывать собственную компанию.
 Основы профессиональной уборки.
 Как подбирать моющие средства и расходные материалы в зависимости от поставленных задач?
 Азы чистки любых покрытий.
 Чистка ковров и мягкой мебели для новичков.
 Основы пятновыведения.
Это далеко не полный перечень вопросов, на которые можно будет получить исчерпывающие ответы от 10 известных спикеров из России, Италии, Украины. Партнёр и модератор мероприятий - Международный клининговый Центр Тараса Дударя.
Участие в мероприятиях форума бесплатное.
Международные специализированные выставки “Клининг и гигиена” и “Химчистка и прачечная” пройдут с 25 по 27 февраля 2020 по адресу: Минск, СК ул. Ташкентская, 19 (Чижовка-Арена).
Вход на выставки свободный.

Время работы:
25 февраля - с 11.00. до 18.00
26 февраля - с 10.00. до 18.00
27 февраля - с 10.00. до 13.00
Следите за информацией о выставке на официальном сайте minskexpo.com, а также в социальных сетях проекта.
Связаться с организаторами выставки:
тел./факс: +375 (17) 226-98-58, +375 (17) 226-98-87
эл. почта: tanya@minskexpo.com, zvezdina@minskexpo.com

Дни клининга в Беларуси-2020

 
 
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Если ваша профессиональная деятельность связана с индустрией чистоты, то вы никак не можете пропустить “Дни клининга в Беларуси-2020” с 25 по 27 февраля.
 
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