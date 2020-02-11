Шуневич встретился с руководством минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич встретился сегодня с руководстком клуба.



Игорь Шуневич. Фото: hcdinamo.by

Как сообщает официальный сайт «зубров», они обсудили заключительную стадию регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги, а также планы по работе команды в оставшийся до окончания сезона период.

Также темами рабочей встречи были перспектива развития клуба и подготовка «Динамо-Минск» к следующему спортивному сезону.

Напомним, на выходных появились слухи о задержании Игоря Шуневича. В КГБ эту информацию опровергают .