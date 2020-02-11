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Шуневич встретился с руководством минского «Динамо»

11.02.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич встретился сегодня с руководстком клуба.


Игорь Шуневич. Фото: hcdinamo.by

Как сообщает официальный сайт «зубров», они обсудили заключительную стадию регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги, а также планы по работе команды в оставшийся до окончания сезона период.

Также темами рабочей встречи были перспектива развития клуба и подготовка «Динамо-Минск» к следующему спортивному сезону.

Напомним, на выходных появились слухи о задержании Игоря Шуневича. В КГБ эту информацию опровергают.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич встретился сегодня с руководстком клуба.
 
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