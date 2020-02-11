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Шуневич встретился с руководством минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич встретился сегодня с руководстком клуба.
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Также темами рабочей встречи были перспектива развития клуба и подготовка «Динамо-Минск» к следующему спортивному сезону.
Напомним, на выходных появились слухи о задержании Игоря Шуневича. В КГБ эту
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Глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич встретился сегодня с руководстком клуба.
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