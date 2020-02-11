Сергей Варивода: Авторынок-2020: коррекция или рецессия?

Источник материала: Ежедневник

Дилерские продажи новых легковых автомобилей в январе ушли в «минус» после четырех лет роста

Предварительные данные Автомобильной ассоциации БАА свидетельствуют о сокращении дилерских продаж в январе на 3,5% к соответствующему периоду прошлого года. При этом стоит отметить, что начиная с января 2016 года рынок дилерских продаж демонстрировал устойчивый рост.

Состояние текущего спроса на новые легковые автомобили не оставляет никаких шансов на повторение результата, по крайней мере, первого квартала прошлого года: рынок будет продолжать падать.

Основными драйверами сокращения рынка являются замедление темпов роста реальных доходов населения, ограничение доступности банковских кредитов, в том числе программ рассрочек, стремительно растущий ввоз легковых автомобилей с использованием льготы, предусмотренной Указом № 140, подорожание новых легковых автомобилей, ввозимых из Российской Федерации вследствие роста цен поставщиков и курса российского рубля к белорусскому.

Спад продаж носит неоднородный характер и в большей степени затрагивает бюджетный сегмент. В целом лучше рынка себя чувствует отечественный автопроизводитель СЗАО «БелДжи», показавший умеренный рост продаж Geely белорусской сборки.

Влияние простоев китайских поставщиков комплектующих для автопрома вследствие эпидемии короновируса пока не сказалось на поставках новых легковых автомобилей на внутренний рынок страны.