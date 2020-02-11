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В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах

11.02.2020 12:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Мексиканские специалисты вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале 2020 года экологи зафиксировали массовую гибель редких зелёных и оливковых рептилий. 

В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах

Не менее 300 особей стали жертвами паразитов, которые размножались в водорослях. Несколько десятков черепах активистам удалось спасти.

В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах

В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах

Их поместили на курс реабилитации в специальные резервуары. А сегодня полностью окрепших животных вернули в естественную среду обитания. 

В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах

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Новости Мексики. Мексиканские специалисты вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале 2020...
 
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