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Президент считает, что государственным СМИ не хватает остроты

11.02.2020 12:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент считает, что государственным СМИ не хватает остроты

фото: youtube.com

11 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководителями государственных средств массовой информации.

Президент подчеркнул, что перед СМИ стоят непростые задача, учитывая геополитическую нестабильность в мире, «в том числе в нашем регионе». Лукашенко констатировал, что Беларуси нужно отстаивать свой информационный суверенитет. «Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится", - подчеркнул президент. 

Коснувшись работы телевизионщиков, Лукашенко высказал мнение, что государственным каналам не хватает остроты и оперативности, сообщает Белта. По мнению президента, отечественным каналам необходимо отходить от зарубежных платформ. "Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции. Когда мне говорят, что Марков (руководитель ОНТ Марат Марков. - Прим. Белта) сидит на платформе ОРТ, я просто этого даже не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой) - пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти - пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим - может быть. Это ваша первейшая обязанность".

Также Лукашенко отметил отставание белорусских телеканалов в качестве подачи контента: "Операторы, формирование самого сюжета… Мы в этом уступаем. Поэтому нам надо подумать".

Президент высказал мнение, что, несмотря на бурное развитие интернет-СМИ, «как минимум 55-60% населения стабильно будет пользоваться телевизором".

 
 
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11 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководителями государственных средств массовой информации.
 
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