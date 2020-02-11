|
Президент считает, что государственным СМИ не хватает остроты
11.02.2020 12:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: youtube.com
11 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководителями государственных средств массовой информации.
Президент подчеркнул, что перед СМИ стоят непростые задача, учитывая геополитическую нестабильность в мире, «в том числе в нашем регионе». Лукашенко констатировал, что Беларуси нужно отстаивать свой информационный суверенитет. «Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится", - подчеркнул президент.
Коснувшись работы телевизионщиков, Лукашенко высказал мнение, что государственным каналам не хватает остроты и оперативности, сообщает
Также Лукашенко отметил отставание белорусских телеканалов в качестве подачи контента: "Операторы, формирование самого сюжета… Мы в этом уступаем. Поэтому нам надо подумать".
Президент высказал мнение, что, несмотря на бурное развитие интернет-СМИ, «как минимум 55-60% населения стабильно будет пользоваться телевизором".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководителями государственных средств массовой информации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)