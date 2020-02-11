Президент считает, что государственным СМИ не хватает остроты

Источник материала: Ежедневник



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11 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководителями государственных средств массовой информации.

Президент подчеркнул, что перед СМИ стоят непростые задача, учитывая геополитическую нестабильность в мире, «в том числе в нашем регионе». Лукашенко констатировал, что Беларуси нужно отстаивать свой информационный суверенитет. «Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится", - подчеркнул президент.

Коснувшись работы телевизионщиков, Лукашенко высказал мнение, что государственным каналам не хватает остроты и оперативности, сообщает Белта . По мнению президента, отечественным каналам необходимо отходить от зарубежных платформ. "Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции. Когда мне говорят, что Марков (руководитель ОНТ Марат Марков. - Прим. Белта) сидит на платформе ОРТ, я просто этого даже не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой) - пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти - пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим - может быть. Это ваша первейшая обязанность".

Также Лукашенко отметил отставание белорусских телеканалов в качестве подачи контента: "Операторы, формирование самого сюжета… Мы в этом уступаем. Поэтому нам надо подумать".

Президент высказал мнение, что, несмотря на бурное развитие интернет-СМИ, «как минимум 55-60% населения стабильно будет пользоваться телевизором".