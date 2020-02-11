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Опросы показывают, что работодатели готовы к удаленным сотрудникам
11.02.2020 12:09 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Исследовательский центр
СОТРУДНИКИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ УДАЛЕННО
Опрос показал, что среди специалистов 68,3% работают в офисе, однако из них более 70% хотели бы работать удаленно или на фрилансе.
Из респондентов, подтвердивших опыт удаленной работы или фриланс, более 46,4% специалистов целенаправленно искали удаленную работу, и лишь 5,9% из опрошенных отметили, что их на удаленную работу перевел сам работодатель. 7 из 10 респондентов на удаленной работе или фрилансе предпочитают работать из дома, чем, к примеру, из кафе или коворкинга.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ И ФРИЛАНСА
Более 70% опрошенных указали на возможность самостоятельно распределять свое время как главный плюс. Также в качестве основных достоинств удаленной работы респонденты отмечали возможность работать из другого города или страны, а также экономию времени и денег на дорогу.
Среди ключевых минусов специалисты выделили отсутствие стабильности в работе и заработной плате (39,2%), а также нехватку очного общения по рабочим вопросам с коллегами или руководством.
ЧТО ДУМАЮТ РАБОТОДАТЕЛИ
Среди работодателей 67,7% подтвердили наличие в штате удаленных работников или фрилансеров.
Наряду с этим наниматели отмечают, что нехватка очного общения по рабочим вопросам между коллегами, а также риск некачественного выполнения поставленных задач – главные минусы удаленных сотрудников.
Среди плюсов работодатели чаще всего указывали отсутствие необходимости аренды большого офиса и возможность поиска сотрудников из разных регионов.
Таким образом, фриланс подойдет тем, кто хочет самостоятельно распределять свое время или сменить место жительства, но при этом готов понести риски, связанные с заработной платой и необходимостью непрерывного поиска заказчиков.
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Что сейчас в почете на рынке труда – фриланс с возможностями выбора проектов и собственным графиком или стабильная работа в офисе?
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