Опросы показывают, что работодатели готовы к удаленным сотрудникам

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 2515 соискателей и 151 работодателя, чтобы узнать, что сейчас в почете на рынке труда – фриланс с возможностями выбора проектов и собственным графиком или стабильная работа в офисе? Делимся результатами.

СОТРУДНИКИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ УДАЛЕННО

Опрос показал, что среди специалистов 68,3% работают в офисе, однако из них более 70% хотели бы работать удаленно или на фрилансе.





Из респондентов, подтвердивших опыт удаленной работы или фриланс, более 46,4% специалистов целенаправленно искали удаленную работу, и лишь 5,9% из опрошенных отметили, что их на удаленную работу перевел сам работодатель. 7 из 10 респондентов на удаленной работе или фрилансе предпочитают работать из дома, чем, к примеру, из кафе или коворкинга.





ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ И ФРИЛАНСА

Более 70% опрошенных указали на возможность самостоятельно распределять свое время как главный плюс. Также в качестве основных достоинств удаленной работы респонденты отмечали возможность работать из другого города или страны, а также экономию времени и денег на дорогу.





Среди ключевых минусов специалисты выделили отсутствие стабильности в работе и заработной плате (39,2%), а также нехватку очного общения по рабочим вопросам с коллегами или руководством.





ЧТО ДУМАЮТ РАБОТОДАТЕЛИ

Среди работодателей 67,7% подтвердили наличие в штате удаленных работников или фрилансеров.





Наряду с этим наниматели отмечают, что нехватка очного общения по рабочим вопросам между коллегами, а также риск некачественного выполнения поставленных задач – главные минусы удаленных сотрудников.





Среди плюсов работодатели чаще всего указывали отсутствие необходимости аренды большого офиса и возможность поиска сотрудников из разных регионов.





Таким образом, фриланс подойдет тем, кто хочет самостоятельно распределять свое время или сменить место жительства, но при этом готов понести риски, связанные с заработной платой и необходимостью непрерывного поиска заказчиков.