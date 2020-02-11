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Подозрительный танк. В США сфотографировали боевую машину, похожую на Т-90

11.02.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На одной из автомагистралей США сфотографировали танк, перевозимый тралом и очень похожий на Т-90. В сети разгорелись споры по поводу того, насколько возможно появление в Штатах одного из самых современных российских танков, пишет «Российская газета».

Часть пользователей полагает, что запечатленная на фото машина — не более чем ходовой макет, сделанный на шасси модификации Т-72 (этот танк найти для американцев несложно). В качестве аргумента сторонники версии выдвигают, что заметные на снимке элементы комплекса оптико-электронного противодействия «Штора» напоминают муляж.

Также видимые части дневного и ночного прицелов больше напоминают те, что использовались на Т-72. На командирской башенке отсутствуют элементы закрытой ЗПУ и прибора наблюдения ТКН-4С. Вопросы возникают к и динамической защите. Возможно, муляж сделан для использования

Другие пользователи полагают, что танк мог быть захвачен у правительственных войск в Сирии (силы, лояльные Асаду, действительно используют такие машины) и передан армии США для изучения. Версия представляется маловероятной, но имеет право на жизнь.

 
 
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Появление такого танка в Штатах довольно маловероятно.
 
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