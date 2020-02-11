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Электромобиль Nissan Leaf проехал 370 км в автономном режиме

11.02.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект по исследованию технологий автономного вождения HumanDrive, реализуемый в Великобритании при участии Nissan, завершился 370-километровым автономным тест-драйвом по дорогам Англии.


Автономный тест-драйв, получивший название Grand Drive, стал результатом исследований специально созданного консорциума, целью которого является создание алгоритма автономного вождения, приближенного к обычной манере езды человека. В качестве тестовых автомобилей использовались электромобили Nissan Leaf предыдущего поколения, оборудованные GPS-навигатором, радаром, лидаром и камерами.


Один из них самостоятельно преодолел путь от Крэнфилда до Сандерлэнда — подготовка к 370-километровому заезду длилась 30 месяцев. С помощью получаемых данных система автономного вождения управляла движением электрокара по загородным дорогам с отсутствующей или минимальной дорожной разметкой, перекресткам, круговым развязкам, а также автомагистралям.


«Проект HumanDrive позволил нам разработать автономный автомобиль, который справляется со сложными особенностями дорог в Великобритании — запутанными круговыми развязками и высокоскоростными загородными дорогами без дорожной разметки и бордюров», — отметил Боб Бейтмен, менеджер проекта европейского технического центра Nissan.

 
 
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Проект по исследованию технологий автономного вождения HumanDrive, реализуемый в Великобритании при участии Nissan, завершился 370-километровым автономным тест-драйвом по...
 
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