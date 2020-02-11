Источник материала: Tut.by

Чирлидеры следуют за командами своих университетов и поддерживают их во время выступлений. Ожидаемо, между девушками тоже возникает соперничество. И оно, как оказалось, может перерасти в настоящую драку, пишет St. Louis Today.

Во время перерыва матча в начале февраля на баскетбольной площадке одного из колледжей города Сент-Луис (Миссури, США) произошла потасовка между чирлидершами двух учебных заведений. Да такая, что разнимать девушек пришлось тренерам и зрителям.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США на баскетбольном матче подрались две группы чирлидерш События имели место на баскетбольной площадке одного из колледжей города Сент-Луис.

После нее оба колледжа выступили с заявлением, что выступлений чирлидерш до конца сезона больше не будет.