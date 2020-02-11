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В США на баскетбольном матче подрались две группы чирлидерш

11.02.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чирлидеры следуют за командами своих университетов и поддерживают их во время выступлений. Ожидаемо, между девушками тоже возникает соперничество. И оно, как оказалось, может перерасти в настоящую драку, пишет St. Louis Today.

Во время перерыва матча в начале февраля на баскетбольной площадке одного из колледжей города Сент-Луис (Миссури, США) произошла потасовка между чирлидершами двух учебных заведений. Да такая, что разнимать девушек пришлось тренерам и зрителям.

После нее оба колледжа выступили с заявлением, что выступлений чирлидерш до конца сезона больше не будет.
 
 
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События имели место на баскетбольной площадке одного из колледжей города Сент-Луис.
 
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