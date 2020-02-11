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В США на баскетбольном матче подрались две группы чирлидерш
Источник материала: Tut.by
Чирлидеры следуют за командами своих университетов и поддерживают их во время выступлений. Ожидаемо, между девушками тоже возникает соперничество. И оно, как оказалось, может перерасти в настоящую драку,
Во время перерыва матча в начале февраля на баскетбольной площадке одного из колледжей города Сент-Луис (Миссури, США) произошла потасовка между чирлидершами двух учебных заведений. Да такая, что разнимать девушек пришлось тренерам и зрителям.После нее оба колледжа выступили с заявлением, что выступлений чирлидерш до конца сезона больше не будет.
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События имели место на баскетбольной площадке одного из колледжей города Сент-Луис.
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