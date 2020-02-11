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Минским транспортникам пояснили, почему не стоит отказываться от оплаты проезда бесконтактными картами
Источник материала: Tut.by
«Минсктранс» выступает
Напомним, в конце 2019 года БПС-Сбербанк, который выступает банком-эквайером при оплате проезда бесконтактными картами, заявил, что в 2020 появится возможность оплачивать проезд таким образом может появиться во всем городском наземном транспорте, а не только в трамваях маршрута № 6. Однако «Минсктранс» негативно воспринял такую инициативу и уже 3 февраля в ведомстве
Основная причина недовольства «Минсктранса» — отложенный режим списывания платежей, при котором «отсутствует полнота и достоверность данных о транзакциях».
— За счет этого люфта времени есть потери данных, — отмечал заместитель главного инженера «Минсктранса» Михаил Слодинский. — Мы видим, что пассажир приложил карточку в 9.10, а данные к нам пришли в 10, в 11. Более того, в ноябре транзакции приходили за июнь. Есть проблемы и с тем, что контролер тоже не всегда видит, произошла ли оплата.
В банке с претензиями
Людям новость о прекращении работы системы тоже не понравилась. Уже 3 февраля в интернете появилось сразу несколько петиций по следам транспортных новостей. В одном из обращений люди просят развить бесконтактную оплату в наземном транспорте, а не отключать ее (как в трамвае № 6).
В разборки вступили и разработчики системы — компания IBA Group. Она же разрабатывала систему оплаты бесконтактными картами для Минского метрополитена и поездов городских линий. Специалисты отмечают, что при правильной эксплуатации, никакие данные нигде потеряться не могут.
— Система оплаты в наземном транспорте разрабатывалась с учетом мировых практик и рекомендаций международных платежных систем, прошла ряд сертификаций. Такая же система оплаты исправно работает в минском метро и в поездах городских линий, никаких нареканий нет, — заверяют разработчики. — Если временно пропадет канал связи, система все равно накапливает информацию в энергонезависимой памяти и позже передает в процессинги. Для каждой транзакции предусмотрено уникальное маркирование и проверка подлинности. В результате стороны могут провести сверку итогов и разрешить спорные ситуации.
В компании считают, что нарекания «Минсктранс» в адрес предлагаемой системы необоснованные и носят больше гипотетический характер, чем практический.
— Международные платежные системы предъявляют жесткие требования к обработке транзакций, обеспечению целостности данных и защите информации держателей карт. Характеристики установленной системы подтверждается сертификатами соответствия требованиям платежных систем, — говорят специалисты.
Они отмечают, что такая система с аналогичным принципом работы действует в крупных городах других стран.
— Лондон — один из примеров «умного города», где для оплаты проезда в транспорте используют бесконтактные платежные средства: банковские карты, часы, смартфоны, браслеты с NFC. По разным данным, экономия составляет около 100 миллионов фунтов стерлингов в год, — рассказывают специалисты. — Оплата бесконтактной банковской картой удобна пассажирам и в Беларуси — это подтверждают онлайн-голосования, которые провели СМИ. В первую очередь оплата банковской картой подходит тем, кто ездит нерегулярно, ведь оплата происходит в момент получения услуги, а не заранее при пополнении проездного.
В Минске автоматизированная система оплаты и контроля проезда работает с 2014 года. Пассажиры прикладывают к валидаторам бесконтактные транспортные карты, которые часто пополняют банковскими картами в киосках или терминалах. В IBA Group говорят, что они создали систему такой, чтобы она удовлетворяла требованиям «Минсктранс» и прижилась у пассажиров за эти годы.
— Эффект внедрения такой оплаты признает и сам перевозчик: «Минсктранс» сократил расходы на штат кондукторов и изготовление билетов. Кроме того, удалось оптимизировать маршрутную сеть, упростить взаиморасчеты и сократить операционные расходы. Менять эту систему бессмысленно и дорого — лучше модернизировать, — говорят в компании. — Новая форма оплаты строится и развивается без противоречия текущей системе.
По словам разработчиков, запуск системы оплаты при помощи банковских карт — это первый этап проекта.
— Пассажиры начали использовать бесконтактные средства для оплаты разовой поездки по фиксированному тарифу. Затем появился механизм агрегирования, который оптимизировал затраты на авторизацию банковских транзакций. Каждая транзакция пассажира доступна в личном кабинете на сайте. Следующий логичный этап развития системы — использование бесконтактных банковских карт в качестве долгосрочных проездных билетов. В будущем перевозчик сможет создать так называемую систему виртуального проездного. К счетам пассажиров будут «привязаны» проездные документы и банковские карты, а поездки станут списываться в соответствии с действующей тарифной политикой. В результате пассажиры получат гибкий инструмент оплаты, а транспортные предприятия оптимизируют затраты на содержание сети пополнения транспортных карт.
Напомним, возможность заплатить бесконтактной картой на всех станциях метро Минска
3 февраля
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Минским транспортникам пояснили, почему не стоит отказываться от оплаты проезда бесконтактными картами
Компания, которая разрабатывала систему оплаты проезда бесконтактными банковскими картами, рассказала, как она работает, и есть ли на самом деле какие-то проблемы.
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