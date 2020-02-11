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«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Студенты и преподаватели обсуждали все плюсы и минусы тренерской работы на специальном и мотивационном семинаре, который прошел в стенах Белорусского государственного университета физической культуры и спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Семинар назывался «Тренер – работа твоей мечты».
Спикерами выступили ректор университета Сергей Репкин и главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.
Главной целью мероприятия была мотивация выпускников университета к будущей профессии. Спикеры рассказывали о реалиях построения карьеры, приводили яркие примеры из своего опыта. Были затронуты важные аспекты тренерской деятельности.
Мария Соснович, студентка 4 курса БГУФК:
Владислав Михайлов, студент 4 курса БГУФК:
В 2020 году дипломированными спортивными специалистами станут 480 выпускников БГУФК.
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Новости Беларуси. Студенты и преподаватели обсуждали все плюсы и минусы тренерской работы на специальном и мотивационном семинаре, который прошел в стенах...
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