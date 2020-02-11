Признавшийся в убийствах белорусских оппозиционеров Гаравский попросил убежища в Швейцарии

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Ранее он скрывал свое местонахождение, однако пришел к выводу, что это бесполезно, потому что его легко вычислить, отслеживая телефонные звонки близких.

В прошлом году экс-боец СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский выступил с громким заявлением о том, как участвовал в убийствах экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. По его словам, убийства совершались по приказу сверху.

Гаравский рассказал подробности этих преступлений в интервью «Немецкой волне» . Бывший СОБРовец утверждал, что готов понести наказания, однако желает, чтобы его судили в Европе, а не на родине.

Сейчас он находится в Швейцарии и опасается за свою жизнь. "Но все-таки здесь есть шансы выжить", - полагает он. Решение по его ходатайству о предоставлении убежища в Швейцарии пока не принято.