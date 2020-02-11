Дикая белка регулярно заходит к девушке в гости через окно. Посмотрите зачем!

Источник материала: Tut.by

Дикие белки нередко берут угощения от людей, но не оставляют ничего взамен. Но белка из этого видео поступает ровно наоборот: она регулярно наведывается в обычную квартиру через окно, приносит с собой сухие семена растений, а вместо них берет орешки у хозяйки квартиры! При этом она даже дает себя погладить: посмотрите, это очень мило!