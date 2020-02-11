В Сочи прошли переговоры Президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко

Источник материала: Голас Сененшчыны

Главы государств начали беседу тет-а-тет, позже к ним присоединились члены делегаций.





Одной из основных тем, которую обсудили Президенты, стало отсутствие договора о поставках в Беларусь российской нефти. В рамках предыдущей встречи, которая прошла в конце декабря 2019 года в Санкт-Петербурге, все попытки договориться не увенчались успехом. За несколько дней до приезда в Сочи Президент Беларуси назвал предстоящие переговоры с Владимиром Путиным «моментом истины».

О вопросах, представляющих «взаимный интерес»

Первый раунд переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи проходил в формате тет-а-тет и длился более часа. По итогам общения Президент России отметил, что лидеры двух стран затронули много вопросов, которые представляют «взаимный интерес».

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», — рассказал по итогам первой части переговоров Александр Лукашенко. Он добавил, что Президенты также затронули вопросы, касающиеся политической ситуации в других странах бывшего Советского Союза.

Стороны обсуждали актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

О новом российском правительстве

Завершив первую часть переговоров, Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в товарищеском хоккейном матче, после чего белорусско- российские переговоры продолжились с участием членов делегаций. Первая часть встречи прошла без некоторых членов российской делегации, которые долго не могли приземлиться в Сочи из-за непогоды. В дальнейшем самолет совершил посадку в Минеральных Водах. На его борту находились в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы МЭР Михаил Бабич.

«Сейчас можно уточнить уже в расширенном составе, и, кроме всего прочего, я хочу, чтобы вы познакомились с новыми членами правительства России», — сказал Владимир Путин. В ответ Александр Лукашенко заявил, что «уже хорошо познакомился» с новыми членами российского кабмина.

О нефти и газе

Стороны договорились о поставках нефти в Беларусь по мировым ценам. Первый заместитель Премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой, комментируя данный вопрос, отметил, что наша страна этого и добивалась. «Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — сказал Дмитрий Крутой. Российская сторона согласилась с таким подходом. И более того, было обещано, что Правительство РФ окажет нам всяческое содействие в работе с российскими добывающими компаниями, чтобы поставки нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы были именно на оговоренных условиях. Заместитель Главы Администрации Президента России Дмитрий Козак на это обратил особое внимание: «Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти».

Найдены точки соприкосновения и в газовом вопросе. «Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», — прокомментировал Дмитрий Козак.

«На условиях 2019 года» — это 127 долларов за одну тысячу кубометров. По словам Дмитрия Крутого, именно такая цена определена как базовый вариант. «По газу министр энергетики России Александр Новак очень подробно информировал Президентов о текущем состоянии мирового рынка, тех тенденциях, которые сегодня происходят и влияют в целом на рынок газа. Антагонизма здесь никакого не было. И в отношении Беларуси в конечном итоге Президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года», — заявил первый вице-премьер Беларуси.

Профильные министры совместно с «Газпромом» в ближайшее время продолжат переговоры. Не исключена небольшая корректировка. Однако в целом договоренности достигнуты. «Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день», — сказал Дмитрий Крутой.

О сотрудничестве в торговой сфере

Кто-то попытался свести результаты переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина лишь к нефтегазовой сфере. Но Президенты много времени уделили и обсуждению других вопросов — в частности, торговли между двумя странами.

По предварительным данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт нашей страны в РФ по итогам прошлого года вырос на 4,5% (в деньгах это плюс 600 миллионов долларов). Белорусские товары востребованы в России. И в принципе сотрудничество в торговой сфере развивается неплохо. «Данную тенденцию правительствам поручено всячески продолжать и закреплять», — заявил Дмитрий Крутой.

Правительства обсудят условия кредита на строительство БелАЭС

Одним из наиболее значимых совместных интеграционных проектов, безусловно, является строительство атомной электростанции в Островце. И этому вопросу, разумеется, также было уделено внимание. «По первому блоку мы сейчас подходим к очень важной стадии пусконаладочных работ. Понятно, что здесь очень важно тщательно двигаться и выверять все шаги очень скрупулезно, — отметил Дмитрий Крутой. — Поручено до конца февраля всем ответственным (и «Росатом», и наше Министерство энергетики) положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку». Плюс на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование БелАЭС. При этом будет учитываться то, что оказались несколько сдвинуты сроки.

Дмитрий Крутой напомнил, что, как неоднократно подчеркивал и Президент Беларуси, БелАЭС должна быть самой безопасной станцией. Поэтому никакой спешки здесь не должно быть. Все должно быть тщательно выверено.

Говоря же насчет изменения условий кредита, первый вице-премьер Беларуси пояснил, что это пока предмет переговоров и профильных ведомств, и министерств финансов.

По информации СМИ.