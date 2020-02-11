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В Лиде планируют построить крытую футбольную площадку

11.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде планируют построить крытую футбольную площадку

В футбольном клубе «Лида» кипит работа. Окончательно позабыв об отпускном периоде, коллектив пытается разобраться с чередой проблем, скопившихся по ходу предыдущих лет. Текущая же неделя как раз таки и началась с обсуждения важных вопросов, решение которых необходимо для эффективной деятельности клуба, пишет «Лідская газета». 

В понедельник встречу с коллективом, в том числе и сотрудниками местной футбольной школы, провел председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник. С главой региона было согласовано назначение главного тренера «Лиды» и его помощников. Продолжит работу у руля команды, но уже без приставки «и. о.» Юрий Каратай. Именно он в прошлом году возглавил коллектив после ухода Вячеслава Геращенко. Помогать главному тренеру будут Сергей Петрушевский и Павел Лисовский. К слову, первый из них до сих пор является рекордсменом «Лиды» по количеству проведенных матчей (475). Последние восемь лет он работал в светлогорском «Химике», а ныне готов трудится на благо родного футбола.

– Впервые за долгое время командой будут руководить местные специалисты, – говорит председатель футбольного клуба Иван Дубатовка. – Некоторые из приезжих тренеров показывали хороший результат, но он был кратковременным, без особых перспектив. С нынешним тренерским штабом планируем заключить продолжительные трудовые соглашения.

–Чтобы успешно пройти лицензирование и получить допуск к участию в первой лиге чемпионата страны, руководитель клуба обратился к председателю райисполкома с просьбой помочь погасить задолженность по премиальным перед футболистами и тренерами, которая накопилась за предыдущие годы.

«Конечно же, мы подключимся к решению проблемы, – сказал Сергей Ложечник. – Необходимо, чтобы все договоренности были выполнены. Я лично буду контролировать этот вопрос».

В Лиде планируют построить крытую футбольную площадку

Далее затронули тему посещаемости домашних матчей с участием «Лиды». Своими силами сотрудники клуба стараются выполнять косметический ремонт на стадионах. Однако более масштабные работы требуют дополнительных финансовых вложений. Болельщики требуют комфортных условий, а на стадионе «Юность», их нет.

– Перед тем, как приступать к работе, нужно определиться, где клубу быть, какие задачи перед ним ставить, – размышляет глава района. – Кажется, мы условно определились: достойное место в первой лиге. Но играть самим для себя – это одно. Важно, чтобы футбол был зрелищным. К примеру, мною жестко поставлен вопрос по эффективности работы хоккейного клуба. А что касается стадиона «Юность», то мне уже столько мыслей по нему высказали… Даже, что на его месте нужно построить жилой дом, а само футбольное поле вынести в другой район. Но здесь ведь школа, дети занимаются, любители спорта. Где дома построить, мы найдем и так. Думаю, в ближайшее время определимся с планами относительно центрального стадиона.

Сергей Ложечник поддержал идею и уже дал поручение начать проектные работы по строительству в районе стадиона «Старт» крытой площадки с искусственным покрытием, которая позволит юным футболистам комфортно тренироваться в зимний период. Цена обустройства такого объекта варьируется в пределах 160-180 тысяч рублей.


Еще один проблемный вопрос, касающийся и футбольной команды и детско-юношеской школы, – отсутствие своего транспорта. За год на оплату транспортных услуг клуб тратит порядка 40 тысяч рублей. Причем далеко не всегда предоставляемые автобусы соответствуют необходимым условиям. Но что эффективнее: тратить большую сумму, а после за счет собственных средств обслуживать транспортное средство или же пользоваться арендой? У сотрудников клуба имеется много аргументов в пользу первого варианта, однако более подробно о них участники встречи решили поговорить позднее.

– Вообще на многие вещи я смотрю через призму цифр, – говорит Сергей Ложечник. – В ваших интересах охватить футболом наибольшее количество детей. В ближайшее время мы составим рейтинг по охвату населения тем или иным видом спорта, узнаем, что любят дети, их родители, простые болельщики. А после на основании этого рейтинга будем распределять финансирование, причем не только бюджетное, но и спонсорское.

В Лиде планируют построить крытую футбольную площадку

*  *  *

В субботу «Лида» провела первый товарищеский матч в нынешнем межсезонье. На выезде наша команда уступила представителю высшей лиги – столичному «Энергетику-БГУ» (0:4). В первом тайме в составе нашей команды действовали более опытные футболисты, которые смогли до перерыва сохранить ничейный счет. Вторую половину игры на поле провела молодежь, прибывшая в «Лиду» на просмотр. В итоге семерых потенциальных новичков сразу после спарринга тренерский штаб отправил домой.

В принципе в нынешний период просмотр футболистов ведется большими группами, поэтому называть конкретные фамилии нет смысла. Отметим лишь, что из «Нафтана» в родной клуб вернулся голкипер Евгений Гремза. Уже подписан контракт с экс-защитником столичного «Луча» Андреем Архиповым. Также оформили трудовые соглашения воспитанники местной футбольной школы – Александр Майборода, Евгений Санюк, Артем Адамчик и Александр Куйжа.

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В футбольном клубе «Лида» кипит работа. Окончательно позабыв об отпускном периоде, коллектив пытается разобраться с чередой проблем, скопившихся по ходу...
 
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