«Боялся, что врежется в забор». Дальнобойщик из Минска спас француженку, которая уснула за рулем

Источник материала: Tut.by

В Франции белорусский дальнобойщик спас автомобилистку, которая уснула за рулем: он подставил свою фуру под несущуюся позади него малолитражку и тем самым остановил ее. О произошедшем водитель грузовика рассказал AUTO.TUT.BY.





Вадим родом из Минска, но последние годы работает водителем фуры в польской фирме. Сейчас он находится в рейсе во Франции, там и произошла эта авария.

— Вчера, около 14.00 по местному времени, ехал по трассе А31 около города Дижон Франция. Нормальная погода — солнечно, дорога хорошая, отличная видимость. Когда дорога шла с горы, в боковое зеркало я увидел, что сзади на большой скорости несется легковушка. Смотрю: машина виляет туда-сюда, похоже на потерю управления. Возможно, что-то произошло с водителем, — вспоминает Вадим.

Метров через пятьсот дорога закруглялась, а значит, легковушка, скорее всего, врезалась бы в дорожное ограждение. По ощущениям Вадима, малолитражка ехала со скоростью около 160 км/ч, а сам дальнобойщик держал 90 км/ч.

— Я решил своей фурой притормозить тот автомобиль и подставил заднюю часть полуприцепа под несущееся авто. Удар был очень большой силы.



Водитель фуры Вадим на месте ДТП

После столкновения мужчина выскочил из кабины и побежал к маленькой машине, которая врезалась в его автопоезд. Это была KIA с рулем с правой стороны, с полностью разбитой передней частью, сработавшими подушками безопасности, на дороге валялись части от автомобилей.

— За рулем сидела женщина. К счастью, она была жива и объяснила, что уснула за рулем. Рассказала, что сама француженка, но живет в Англии и приехала на родину к родственникам. Сказала, что она не была сонной, когда садилась за руль, да и ехала недолго. Благодарила, что я ее спас.





На место ДТП приехали медики, спасатели и полиция. Выяснилось, что женщине 63 года, ее госпитализировали, а фуру Вадима оттянули на сервисный центр. Полиция сообщила дальнобойщику, что его вины в случившемся нет.





— Я волнуюсь за ту женщину, хотелось бы узнать, как она себя чувствует. А вообще про случившееся я рассказал не потому, что я такой герой, а просто хочется всех водителей предупредить: чтобы не было печальных случаев — оценивайте свое здоровье, прежде чем садиться за руль.