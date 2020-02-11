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В Китае хозяева надели на кота маску, и тот сразу же стал героем фотожаб

11.02.2020 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Китае сфотографировали кота, которого заботливые хозяева решили защитить от коронавируса с помощью самодельной маски — в ней даже вырезали дырочки для глаз! Аксессуар получился настолько шикарный, что кота тут же принялись обсуждать в сети, и он немедленно стал героем фотожаб, пишет twizz.ru.

Вот эти фотографии, с которых всё началось:


А вот примеры работ пользователей соцсетей. Вышло очень смешно:











 
 
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Они просто хотели защитить его от коронавируса.
 
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