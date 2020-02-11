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В Китае хозяева надели на кота маску, и тот сразу же стал героем фотожаб
Источник материала: Tut.by
В Китае сфотографировали кота, которого заботливые хозяева решили защитить от коронавируса с помощью самодельной маски — в ней даже вырезали дырочки для глаз! Аксессуар получился настолько шикарный, что кота тут же принялись обсуждать в сети, и он немедленно стал героем фотожаб,
Вот эти фотографии, с которых всё началось:
А вот примеры работ пользователей соцсетей. Вышло очень смешно:
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Они просто хотели защитить его от коронавируса.
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