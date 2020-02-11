В Китае хозяева надели на кота маску, и тот сразу же стал героем фотожаб

Источник материала: Tut.by

В Китае сфотографировали кота, которого заботливые хозяева решили защитить от коронавируса с помощью самодельной маски — в ней даже вырезали дырочки для глаз! Аксессуар получился настолько шикарный, что кота тут же принялись обсуждать в сети, и он немедленно стал героем фотожаб, пишет twizz.ru.

Вот эти фотографии, с которых всё началось:





А вот примеры работ пользователей соцсетей. Вышло очень смешно:







































