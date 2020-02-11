ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Этот мем ждал своего часа 15 лет. Но теперь пользователей соцсетей не остановить

11.02.2020 11:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рестлер Марк Уильям Кэлвей из США, больше известный под именем Гробовщик, так напугал своего соперника Рэнди Ортона, что стал мемом через 15 лет после боя. Об этом сообщает Media Leaks.

Бой между рестлерами произошел еще в 2005 году на шоу Survivor Series. Рэнди Ортон победил соперника и начал праздновать успех прямо на ринге с друзьями и другими участниками. Но веселье прервало пафосное появление Гробовщика. Издание пишет, что сначала в зале погас свет и зазвонили колокола — после этого на ринг вынесли гроб, который вскоре загорелся — из него и появился Гробовщик.

Ренди, судя по записи с боем, сильно испугался — во всяком случае, операторы специально делали акцент на его встревоженном лице, заснятом крупным планом. В 2005 году мемов еще не было, но недавно фотографии поединка завирусились на форуме Reddit — и пользователи решили использовать их:


Актер, появившийся в фильме/ Шестилетний я, который видел, как он умирает в другом фильме

Человек, который входит в супермаркет Walmart через дверь с надписью «выход»/ Сатана

Настоящая депрессия/ 13-летние фанаты Билли Айлиш через несколько лет

Через какое-то время и русскоязычные пользователи подхватили тренд, начав создавать собственные вариации мема:



Напомним: рестлинг — театрализованное спортивное шоу, сочетающее борьбу и работу на публику. Сценарии в рестлинге развиваются в ходе шоу, организованных различными компаниями — промоушенами (как правило, каждая компания имеет свое собственное шоу и свои собственные сценарии), пишет Wikipedia.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бой между рестлерами произошел еще в 2005 году на шоу Survivor Series.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обезьяна протянула руку лесничему, чтобы достать его из реки со змеями. Кадры растрогали сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика