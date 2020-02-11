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«Беларусьфильм» опубликовал трейлер фильма, в котором снялись только белорусские артисты

11.02.2020 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Киностудия «Беларусьфильм» опубликовала трейлер фильма «Авантюры Прантиша Вырвича», который был снят по роману Людмилы Рублевской. Это один из редких отечественных кинопроектов, в котором принципиально были задействованы только белорусские артисты. Картина выйдет в прокат 19 марта.

Генеральный директор киностудии Владимир Карачевский, который выступил также генпродюсером проекта, назвал историко-приключенческий проект «белорусскими гардемаринами». Режиссером-постановщиком стал Александр Анисимов.

Сюжет фильма строится вокруг юного шляхтича из обедневшего православного рода. Прантиш Вырвич вынужден бежать из Минского иезуитского коллегиума, отомстив преподавателю латыни за смерть своего друга. В пути Прантиш случайно становится обладателем необычного «имущества» — доктора, алхимика и ученого Бутрамея Ледника, вынужденного пойти в услужение из-за долгов. Встреча становится для героев судьбоносной — гордый и отчаянный шляхтич Вырвич, харизматичный доктор Ледник и его возлюбленная Саломея Ренич попадают в водоворот интриг влиятельных магнатов вокруг трона Речи Посполитой. Герои готовы отстаивать не только свою честь и свободу, но и с оружием в руках вступиться за честь родины.

В картине снялись Иван Трус, Георгий Петренко, Вероника Пляшкевич, Сергей Юревич, Вячеслав Павлють, Евгения Аникей, Виктор Манаев, Сергей Савенков, Константин Михаленко, Дмитрий Есеневич.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Киностудия «Беларусьфильм» опубликовала трейлер фильма «Авантюры Прантиша Вырвича», который был снят по роману Людмилы Рублевской. Это один из редких...
 
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