Международные специализированные выставки «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда-2020» и «Всё для швейника-2020»

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С 25 по 27 февраля 2020 года в Минске состоится значимое бизнес-событие, которое будет интересно представителям практически всех отраслей промышленности и сферы услуг.

На три дня СК «Чижовка-Арена» (ул. Ташкентская, 19) станет выставочной площадкой, на которой развернется экспозиция международных специализированных выставок «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси-2020», «Всё для швейника-2020» и «Обувь. Одежда. Текстиль».

Рабочая одежда является самой значимой частью имиджа любой компании, она всегда на виду, и данный факт нельзя недооценивать.

Выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси-2020» предоставит возможность в одном месте сравнить предложения и условия производителей и поставщиков рабочей и корпоративной одежды.

Одна из важнейших задач выставки – демонстрация широкого спектра рабочей одежды и обуви, выпускаемой в Республике Беларусь и за рубежом, а также средств индивидуальной защиты. Широкий выбор различных моделей одежды, обуви и средств защиты представят более 20 известных производителей из Беларуси, России, Финляндии, Англии, Украины.

Для всех кто любит и умеет шить, стильно одеваться и держит руку на пульсе новинок моды, будет интересно посещение экспозиции выставок «Все для швейника-2020» и «Обувь.Одежда. Текстиль». Участники выставок представят ткани из всех видов сырья, аксессуары, новые модели одежды и обуви.

Обсудить интересующие темы, задать вопросы авторитетным специалистам, получить информацию об эффективных способах работы, а также обменяться опытом – всё это участникам и посетителям позволяют осуществить мероприятия программы выставок. Специалистов разных отраслей промышленности, связанных с вопросами охраны труда, соберут семинары, конференции, круглые столы с выступлениями ведущих специалистов республики.

Традиционным мероприятием станет семинар «Новое в законодательстве по вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Новинки СИЗ», организаторами которого выступят Министерство труда и социальной защиты и Республиканский фонд «Труд и Здоровье».

Внимание представителей отраслей легкой и швейной промышлености привлечет мероприятие «Актуальные вопросы привлечения инвестиций в текстильную отрасль», которое представит инвестиционные проекты в сфере текстильной промышленности.

Одновременно в выставочном комплексе пройдут Международные специализированные выставки «Химчистка и прачечная» и «Клининг и гигиена».

Международные специализированные выставки “Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда-2020” и “Всё для швейника-2020” пройдут с 25 по 27 февраля 2020 по адресу: Минск, ул. Ташкентская, 19 (СК «Чижовка-Арена»).

Вход на выставки и участие в мероприятиях программы бесплатное при условии регистрации.

Подробно ознакомиться с расписанием мероприятий деловой программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте организаторов - ЗАО «Минскэкспо».

Время работы:

25 февраля - с 11.00. до 18.00

26 февраля - с 10.00. до 18.00

27 февраля - с 10.00. до 13.00

Следите за информацией о выставке на официальном сайте minskexpo.com , а также в сети Instagram

Связаться с организаторами выставки:

тел./факс: +375 (17) 226-98-58, +375 (17) 226-98-87

эл. почта: tanya@minskexpo.com, zvezdina@minskexpo.com