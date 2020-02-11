Брестчанин самовольно занял территорию в биологическом заказнике и получил штраф

Источник материала: Виртуальный Брест

На территории, прилегающую к его земельному участку, он возвел на нем хозяйственную постройку.





Решением Брестского горисполкома от 29 декабря 2016 года № 2104 для сохранения и восстановления ценных в научном и культурном отношении редких и исчезающих видов дикорастущих растений и диких животных, включенных в Красную книгу, на территории Бреста на площади 66,71 гектара создали биологический заказник местного значения «Брестский». Приложением к этому решению горисполкома и положением «О биологическом заказнике местного значения «Брестский» установлены его границы и ограничения, связанные с нахождением на его территории.





Как рассказал помощник прокурора Бреста Александр Батюшко, границы биологического заказника проходят на севере от бывшей железнодорожной насыпи по грунтовой полевой дороге в восточном направлении до выхода на южную обочину по улице Комаринской. Далее граница пролегает в юго-восточном направлении по южной обочине дороги по Комаринской, а затем по Набережному переулку по южной границе застройки домов 1, 3, 5 до берега обводненного карьера. На востоке заказник ограничен западным берегом обводненного карьера в южном направлении до уреза воды реки Мухавец. На юге — северным берегом Мухавца по урезу воды в западном направлении до железнодорожного моста. И на западе — нижней кромкой восточного откоса бывшей железнодорожной насыпи в северном направлении до точки пересечения с северной границей.





Заказник охраняется государством

На территории «Брестского» запрещены работы, связанные с изменением существующего гидрологического режима, а также предоставление участков для застройки. Нельзя заготавливать дикорастущие растения редких видов, разрабатывать общераспространенные полезные ископаемые, забирать из водоемов воду в количествах, приводящих к изменению водного режима территории, сбрасывать загрязняющие вещества и неочищенные сточные воды в окружающую среду.





«Запрещено разведение костров вне установленных мест, размещение палаточных городков и других оборудованных зон и мест отдыха, строительство летних лагерей для сельскохозяйственных животных, искусственные посадки деревьев и кустарников, движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, за исключением вырубки молодых и средневозрастных деревьев мелколиственных пород, кустарников в целях осветления и улучшения условий проходимости».

Пирс, сарай и гараж

В январе прокуратура Бреста провела проверку соблюдения земельного и природоохранного законодательства на территории заказника. В ходе проверки выявили огороженный сетчатым забором земельный участок размером около пяти соток, расположенный в прибрежной полосе реки Мухавец и граничащий с земельным участком жителя Бреста. На огороженной территории проверяющие обнаружили: пруд с выведенным пирсом и плавающим на нем катамараном, некапитальную хозяйственную постройку для хранения дров, беседку, лавочки, деревянную будку, расположенную на дереве, и бытовой мусор в виде сложенных щитов и поддонов. В деревянном заборе со стороны дома брестчанина обнаружена калитка, от которой в сторону пирса проложена деревянная дорожка. За сетчатым забором в сторону юго-запада вдоль Мухавца находится металлический гараж.





Установлено, что житель Бреста самовольно занял часть прилегающего земельного участка и возвел на нем хозяйственную постройку для хранения дров», — отметил Александр Батюшко.

Таким образом, гражданин самовольно, то есть без решения государственного органа о предоставлении земельного участка, занял смежный участок, зарегистрированный ОАО «Брестский аграрий».

Штраф — десять базовых

Постановлением прокуратуры города на нарушителя наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 базовых величин, или 270 рублей.





Кроме этого, директору ОАО «Брестский аграрий» и должностному лицу горисполкома за отсутствие надлежащего контроля за соблюдением земельного и природоохранного законодательства на территории биологического заказника местного значения «Брестский» вынесены официальные предупреждения о недопустимости повторного нарушения. Вынесено предписание об устранении нарушений требований природоохранного и земельного законодательства, необходимо принять меры по уборке указанных элементов застройки и отходов, загромождающих эту территорию.

Александр Батюшко подчеркнул, что право на земельный участок возникает с момента государственной регистрации и удостоверяется свидетельством, выдаваемым соответствующей организацией. Самовольным же занятием земельного участка называют его использование без документа, удостоверяющего право на него, за исключением случаев использования по целевому назначению земельных участков, предоставленных гражданам до первого января 1999 года, сведения о которых внесены в земельно-кадастровую документацию.





В соответствии со статьей 54 Водного кодекса, а также Положения «О биологическом заказнике местного значения «Брестский», в границах прибрежных полос водных объектов и особо охраняемых природных территорий действуют запреты и ограничения, согласно которым нахождение указанных элементов застройки и загромождение этой территории запрещено.

Горисполком для защиты окружающей среды создает новые особо охраняемые территории. 30 декабря объявили о создании ботанических памятников природы местного значения «Берестейские платаны», «Брестские гледичии», «Брестский пихтарник» и «Бульварный каштан». Напоминаем, что необходимо соблюдать установленные на их территории запреты, чтобы избежать привлечения к административной ответственности.