Унижай и властвуй. Психолог смотрит сериал «Триггер»

Источник материала: Аргументы и факты

На Первом канале начался показ 16-серийного фильма «Триггер» о психологе Артеме Стрелецком, который использует в своей работе «шоковые» методы психотерапии. Он не сочувствует клиентам, не пытается успокоить, а смеется над ними, оскорбляет, выталкивает из зоны комфорта и с помощью подобных провокаций помогает быстро решить возникающие у них проблемы. Используются ли аналогичные жесткие методы специалистами в реальной жизни и насколько они эффективны, АиФ.ru узнал у психолога Марии Меркуловой.

Наталья Кожина, "АиФ": - Мария, существует ли у психологов в реальной жизни такой жесткий метод работы с клиентами, который мы видим в фильме «Триггер»?

Мария Меркулова: Да, существует и называется «методом провокативной психотерапии». Его автором считается американский психотерапевт Фрэнк Фарелли. Во время сеансов с клиентами он заметил, что иногда юмор и некое доведение до абсурда проблем человека, которые он озвучивает на приеме, дают отличный результат, поэтому Фарелли выделил свой способ работы в отдельный метод. Однако в нашей стране это скорее небольшое направление психотерапии, которое можно рассматривать как некую специализацию. Вы можете получить ее на каких-то курсах. Но если кроме этого у человека за плечами больше ничего нет, он не имеет права проводить психологическое консультирование. Для последнего нужен диплом о высшем образовании — психологическом или медицинском.

— Насколько я заметила по первой серии «Триггера», герой не использует юмор, у него более агрессивные методы работы...

— Да, в «Триггере» мы видим терапию, лишь отдаленно похожую на «провокативную», она больше основана на гневе и агрессии. Но это фильм... Там вообще много моментов, которые не соответствуют элементарным этическим нормам работы психолога.

— Например?

— Боюсь, нам с вами не хватит и нескольких часов, чтобы все перечислить (смеется). Во-первых, даже если идет какая-то жесткая провокация, она должна сопровождаться юмором, в финале сессии терапевт обязан сделать все так, чтобы расстаться с клиентом на позитивной ноте. Кроме того, профессиональный психолог не может раздавать советы и выступать в роли всезнающего гуру. Когда идет терапия, он находится с клиентом на равных. А в «Триггере» перед нами главный герой, который явно считает себя умнее окружающих. Но кто вам сказал, что мнение отдельного психолога — это истина в последней инстанции? В идеале человек должен сам созреть для каких-то изменений, а не идти на них, потому что ему так сказал некий специалист. Что если тот ошибся?

— Я бы даже сказала, что перед нами не только гуру, перед нами практически предсказатель будущего. В начале фильма он уверенно заявляет маме молодого человека, которая летит рядом с ним в самолете, что через несколько лет ее сын станет маньяком. Реально ли так точно спрогнозировать развитие событий?

— Конечно нет. Психолог все-таки строит гипотезы, а не делает предсказания. Никто из нас не знает, что будет не то что завтра, через десять минут.

Да, можно предположить какой-то условный сценарий. Но как минимум вы должны знать о человеке, в отношении которого высказываете прогноз, определённую информацию, а для этого он должен сам прийти к вам на прием. Ключевое слово — «прийти»! Нельзя просто так мимоходом давать советы первому встречному, даже если у вас есть диплом психолога.

И все же это далеко не самое главное противоречие, которое мы видим в «Триггере». Знаете, какой заповеди должны следовать люди нашей профессии? Она звучит очень просто: не навреди! Задача психолога не провоцировать, а бережно относится к чувствам клиента. Герой фильма явно придерживается иного мнения.

— Глядя на человека, можно считать с него какую-то важную информацию, например насколько он удовлетворен своей жизнью, что любит, а что нет и т. д., как делает главный герой «Триггера», или это вымысел?

— В психологии есть такое направление — физиогномика. Это изучение состояния человека по его выражению лица или по каким-то мимическим, невербальным и другим признакам — например, как он размахивает руками, когда говорит, какую позу занял в данный момент и т. д.

Кроме того, определённую информацию можно считать с внешнего вида клиента. Например, если он одет очень ярко, скорее всего, перед нами демонстративный тип личности. Но опять же, это лишь наши предположения! Которые мы можем подтвердить или опровергнуть, задавая определенные вопросы, беседуя с клиентом.

— Если мы все-таки представим такого психолога, как в сериале «Триггер» в реальной жизни, к чему могли бы привести такие жесткие методы работы?

— Фильм начинается с того, что наш герой выходит из тюрьмы, куда попал за «доведение клиента до самоубийства». Вот и ответ на ваш вопрос.

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— Но он настаивает на своей невиновности и говорит, что его подставили.

— Это не так важно, поскольку ситуация уже произошла. Именно по этой причине психолог должен всегда действовать осторожно, согласно принципу «не навреди».

Лично я бы не стала использовать провокативный метод работы, если, например, клиент пережил смерть близкого, причем он потерял его не в результате какой-то продолжительной болезни, а внезапно. Также юмор и провокации неуместны с людьми, которые предпринимали попытки суицида. И таких деликатных ситуаций довольно много. И если их не учитывать, последствия могут быть плачевными.

— Вы в своей работе используете какие-то провокативные элементы, возможно не столь радикальные, как герой «Триггера»?

— Я использую и провокативные методы тоже. Но, конечно, в классическом варианте, в определённый момент, когда есть доверие с клиентом. И это лишь один из инструментов, условно говоря, это не букет, а только цветок из букета. Профессионализм психолога заключается в том, что он знает много методов и понимает, в какой именно момент нужно использовать тот или иной из них.

Кстати, если говорить о нашей стране, провокативный метод больше используется в различных тренингах, например по повышению самооценки или получению навыков знакомства с противоположным полом. Там это намного безопасней.

— Почему?

— Если вы конкретному клиенту скажете «Ты лузер, не умеешь знакомиться с девушками и останешься девственником до конца своих дней», это одно. Но когда вы общаетесь с залом в таком тоне, без обращения к конкретной персоне, информацию воспримет только тот, для кого она актуальна, кто готов к переменам.

— Какое впечатление у вас осталось после просмотра первой серии «Триггера»?

— Я думаю, что он многим понравится, потому что психолог в ленте выступает в роли авторитарного гуру, а в нашей стране так много людей с поведение жертвы, которым именно это и нужно. Это в некотором роде даже заложено генетически, достаточно вспомнить время страшных репрессий, от которого мы только сейчас начинаем потихоньку отходить. Многие были бы искренне рады, если бы пришел кто-то и сказал, как им жить дальше, что делать. В общем, сделал всю работу за них.

Но я сразу хочу заметить, что реальный терапевт так не работает. Так могут работать коучи, какие-то тренеры, у которых нет классического психологического образования. И если вы попадаете к подобному человеку, то должны понимать: возможно, вы реально решите какую-то конкретную проблему. Например, вы впервые в жизни сможете грубо поговорить со своей слишком навязчивой мамой. Но через какое-то время сдадитесь, и все вернется на круги своя. Потому что для закрепления результата нужно, что называется, «накачать мышцы», как в спортзале, а сделать это одними провокациями невозможно.

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— В общем, фильм хороший. Главное — не забывать, что это именно фильм?

— Да, относитесь к «Триггеру» как к художественному вымыслу. Там есть лишь некая доля правды, не более того. Не надо думать, что унижения от психолога, советы в стиле «делай только так», панибратство — обычная вещь. Это не нормально! В фильме такое может быть, это даже добавляет некой остроты, но в реальности — ни в коем случае.