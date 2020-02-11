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В январе цены в Беларуси выросли почти на процент

11.02.2020 14:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В январе цены в Беларуси выросли почти на процент

фото: armavir-24.ru

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,9%.

Как отмечает Белстат, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,6%.

Существеннее всего подорожали продовольственные товары – на 1,1%. Товары непродовольственной группы прибавили в цене 0,7%, услуги – 0,6%.

 
 
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,9%.
 
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