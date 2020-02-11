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Соблюдай правила – сохрани жизнь!

11.02.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Соблюдай правила – сохрани жизнь!

Несмотря на проводимую работу по повышению уровня защищенности населения от дорожно-транспортного травматизма, обстановка на дорогах республики остается сложной. По-прежнему основной причиной гибели людей остаются наезды на пешеходов и велосипедистов, в том числе и не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами.

C 1 по 26 января текущего года на дорогах страны погибло 37 человек (за аналогичный период 2019 года – 21). Анализ дорожно-транспортной обстановки по итогам 1 квартала 2019 года показывает, что основными рисками совершения ДТП в первом квартале 2020 года являются:

– ДТП с участием пешеходов 45,7%, в которых 52 (58,4% от общего числа погибших) человека погибли и 254 (37,2%) получили травмы;

– ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения 55 (8,5%), в которых 15 (16,8% от общего числа погибших) человек погибли и 57 (8,3%) получили травмы;

– ДТП по вине водителей, не имеющих права управления транспортом 47 (7,3%), в которых 102 (11,2% от общего числа погибших) человек погибли и 59 (8,6%) получили травмы;

– ДТП по причине превышения скорости движения 68 (10,6%) ДТП, 11 (12,4%) человек погибли и 90 (13,2%) получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеход обязан при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом (п. 17.1 ПДД), а также при переходе проезжей части по пешеходному переходу убедиться в безопасности (п. 17.2 ПДД). Согласно п. 116 Правил дорожного движения при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Согласно п.9.9 Правил дорожного движения, водитель обязан принимать в складывающейся ситуации меры по снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, обеспечивающие безопасные условия для дорожного движения пешеходов (в том числе детей, инвалидов, людей пожилого возраста, а также велосипедистов, находящихся на дороге), уступать  дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора. Согласно п.151 Правил дорожного движения при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов. Согласно п.149 Правил дорожного движения, при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. Согласно п. 200 Правил дорожного движения, велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди – световозвращателем белого цвета, сзади – световозвращателем красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателями оранжевого цвета.

За нарушение Правил дорожного движения пешеход будет привлечен к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (ч.1 ст.18.23 КоАП Республики Беларусь).

За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, штраф возрастает – от 3 до 5 базовых величин (ч.2 ст.18.23 КоАП Республики Беларусь).

Госавтоинспекция просит граждан о фактах передвижения по дорогам и улицам пешеходов, велосипедистов, возчиках, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также о фактах управления водителями транспортом в состоянии опьянения, или «бесправниках» информировать ОВД по тел. 102. Соблюдайте Правила дорожного движения!

ОГАИ ОВД Кобринского райисполкома.

 
 
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