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Креативненько: дочь Павла Латушко поздравила его с днем рождения букетом из картошки

11.02.2020 14:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 10 февраля, Павел Латушко, белорусский политический деятель, бывший министр культуры Беларуси, экс-посол Беларуси в Польше, Франции и Испании в разные годы, а ныне - директор Национального академического театра имени Купалы отметил 47-й день рождения.

Первыми Павла Павловича поздравили родные люди. Неожиданные подарки преподнесла дочка Яна. Моменты праздника Яна и Павел Латушко опубликовали в своих Instagram.

Так, например, именинный обед прошел в столичном «Гранд Кафе», где Павел Латушко отведал изысканные блюда и задул свечку на оригинальном десерте с шариком мороженого. 

Не менее оригинальным сюрпризом от дочки оказался мужской букет, выполненный из картошки и веточек розмарина - его директору театра вручили прямо на рабочем месте.



В своем Инстаграме именинник поблагодарил за поздравления на белорусском языке: «Дзякуй, дачушка».
 
 
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В понедельник, 10 февраля, Павел Латушко, белорусский политический деятель, бывший министр культуры Беларуси, экс-посол Беларуси в Польше, Франции и Испании в разные...
 
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