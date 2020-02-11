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Проездные на 30 и 60 минут могут появиться в Минске
Источник материала: СТВ
Об общественном транспорте Минска говорили в программе
Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
А почему нельзя было раньше предложить такой вариант поездок?
Проблему решить можно и в ближайшее время такие проездные поступят в продажу?
Елена Романова:
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Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город». Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:Из новенького, что...
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