С начала года на автодорогах Минщины произошло 65 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 15 человек погибли, 56 – получили травмы различной степени тяжести. Причем из общего числа ДТП – 38 произошли с участием пешеходов, где 12 человек погибли и 28 получили травмы.

Так, на территории Смолевичского района 20.01.2020 около 06.15 часов водитель управляя а/м «Ниссан Террано», двигаясь на 10 км автодороги Н9557 «Смолевичи-Жодино» в направлении г.Смолевичи, вблизи д.Заречье Смолевичского района, совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги пешеходаю В результате ДТП от полученных телесных повреждения скончался на месте происшествия.

Как видим, по-прежнему пешеходный травматизм по количеству погибших и травмированных людей преобладает над всеми видами ДТП, и от него наибольшая тяжесть последствий.

Нарушения ПДД пешеходами часто концентрируются в местах социального притяжения граждан. Несмотря на достаточное количество пешеходных переходов, люди все равно сознательно перебегают проезжую часть в неустановленных местах, а то и вовсе сидят или лежат на проезжей части, и практически всегда, в состоянии опьянения. Такие пешеходы — прямая опасность для водителя, особенно в условиях ограниченной видимости.

Буквально недавно в начале февраля произошло два ДТП в Борисовском районе и г. Молодечно, где пешеходы переходили проезжую часть дороги в неустановленных местах, непосредственно перед движущимся автомобилем, в результате оба случая с летальным исходом.

В целях предотвращения и профилактики ДТП с участием пешеходов с 28 января по 3 февраля Госавтоинспекция Минской области провела акцию «Пешеход», в рамках комплекса профилактических мероприятий стражами дорог осуществлялся контроль по соблюдению ПДД пешеходами и разъяснению нарушителям их неправильного и небезопасного поведения на дороге.

В ходе акции сотрудниками ГАИ области выявлено и пресечено 324 правонарушения со стороны пешеходов, из которых 14 пешеходов находились в состоянии опьянения, нетрезвые нарушители привлечены к административной ответственности. В остальных же случаях с пешеходами-нарушителями проведена профилактическая беседа с разъяснением нарушенных ими пунктов Правил и вынесением устных замечаний.

Выявлено более 60 водителей транспортных средств, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах. Данные правонарушения также говорят о беспечности, как водителей, так и пешеходов. Частая спешка, невнимательность, несоблюдение ПДД, особенно в неблагоприятных погодных условиях

— оборачиваются как для тех, так и для других неприятностями на дороге.

Итог данной профилактической акции говорит о том, что и пешеходы, и водители продолжают нарушать ПДД, не думая о последствиях. И так называемый «диалог между водителем и пешеходом», к сожалению, до сих пор не получается.

Учитывая на сегодняшний день сложную обстановку с пешеходным травматизмом, работа дорожной автоинспекции направлена на предупреждение и профилактику ДТП, где основным пунктом является сохранение человеческих жизней. И для разрешения данной проблемы не хватает полноценной отдачи и от самих участников дорожного движения, а конкретно водителей и пешеходов.

Ваша безопасность в ваших руках, уважаемые участники дорожного движения!