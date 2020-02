В Ираке до неузнаваемости переделали известную английскую винтовку

Источник материала: Tut.by

В Ираке замечена знаменитая британская винтовка SMLE Mk3, больше известная как «Ли-Энфилд». Опознать оружие, впрочем, непросто — неведомый оружейник поработал серьезно, переделав винтовку почти до неузнаваемости. Фото «энфилда» появилось в Twitter-аккаунте CalibreObscura.

#Iraq : An enterprising gunsmith’s conversion of what was originally a Lee-Enfield SMLE Mk 3. Includes SVD-style stock, PK barrel, PU-pattern optic etc.