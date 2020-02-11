В Ираке до неузнаваемости переделали известную английскую винтовку

Источник материала: Tut.by

В Ираке замечена знаменитая британская винтовка SMLE Mk3, больше известная как «Ли-Энфилд». Опознать оружие, впрочем, непросто — неведомый оружейник поработал серьезно, переделав винтовку почти до неузнаваемости. Фото «энфилда» появилось в Twitter-аккаунте CalibreObscura.

#Iraq : An enterprising gunsmith’s conversion of what was originally a Lee-Enfield SMLE Mk 3. Includes SVD-style stock, PK barrel, PU-pattern optic etc. I don’t even hate it to be honest. pic.twitter.com/1l1Fon5T78 — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) February 8, 2020

Согласно подписи к снимку, у винтовки заменен приклад (на деревянный скелетный — такой, как у ранних версий винтовок Драгунова), установлен длинный ствол от пулемета Калашникова и советский оптический прицел ПУ времен Второй мировой войны.

Разумеется, настолько «русифицированное» оружие сделано под классический русский винтовочный патрон 7,62×54R. Опознать SMLE получается в первую очередь по характерному магазину, вмещающему 10 патронов (большинство винтовок этого класса были пятизарядными, а в магазин русской «мосинки» влазит и вовсе четыре патрона).

«Я даже не ненавижу его», прокомментировал автор поста, очевидно, имея в виду изобретательного оружейника, столь радикально кастомизировавшего оружие.

«Ли-Энфилд» — оружие с необычайно богатой историей. На вооружение оно поступило еще в 19 веке и получило боевое крещение в англо-бурской войне (возможно, поэтому советские солдаты спустя десятилетия называли винтовку «Бур»).



Моджахед с «Ли-Энфилдом» в Афганистане. Фото: wikipedia.org

Английские солдаты прошли с ним обе мировых войны (в частности, винтовкой вооружались офицеры британской армии — включая лейтенанта Джона Рональда Руэла Толкиена, впоследствии автора «Властелина колец»), и в производстве SMLE разных модификаций оставалась до 1975 года. Последнее масштабное применение «ли-энфилдов» было в Афганистане, где эти винтовки часто использовались моджахедами.