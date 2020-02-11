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«Минсктранс»: пассажиры предлагают увеличить штрафы для «зайцев»
Источник материала: СТВ
Об общественном транспорте Минска говорили в программе
Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
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Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город». Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:Штрафы, я считаю,...
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