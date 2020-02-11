«Минсктранс»: пассажиры предлагают увеличить штрафы для «зайцев»

Источник материала: СТВ

Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город» .

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Штрафы, я считаю, сегодня у нас невысокие за безбилетный проезд. Об этом говорят и пассажиры, которые нам пишут, вносят предложения о том, чтобы было, допустим, как в Варшаве – в 38-кратном размере от стоимости проездного документа. То есть так, чтобы это было существенно.