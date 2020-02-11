ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Успешный пример коллаборации 7 Карат и Conte и Content is King: рейтинг брендового SMM Беларуси в январе

11.02.2020 14:36 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Рейтинг брендового SMM Беларуси в январе

ВКонтакте

Паблики сети магазинов “Мила” и компании Mark Formelle по-прежнему возглавляют рейтинг эффективных брендовых сообществ во ВКонтакте. Группа дизайнерских сумок и аксессуаров BYCKOVSKI в январе сместила с третьего места “Ами Мебель”. При этом у последнего в два раза больше подписчиков, но SMM-отдел Евгения Бычковского добивается большей вовлеченности (лайки, комментарии и репосты) в свой контент.


Полное исследование во ВКонтакте можно скачать здесь.

Скачок вверх на пять позиций (с 13 на 8 место) демонстрирует паблик “Трикотаж бай” (trikotazh.by). Интернет-гипермаркет 21vek.by продолжает плавное снижение в рейтинге: с ноября по январь одноименная группа в VK сдвинулась с восьмой на одиннадцатую строчку.

Facebook

Mark Formelle сместил А1 и занял третье место среди эффективных бизнес-страниц в Facebook. За ними — на пятой строчке — группа “Белоруснефти”: показатели ER day и ER post, а следовательно, и общий уровень взаимодействия аудитории с контентом выросли в 1,3 раза.


Полное исследование в Facebook можно скачать здесь.

Пост “Лiдскае Пiва” в Facebook про вкус одного из напитков собрал более одной тысячи лайков и вызвал бурные обсуждения в комментариях. Такой всплеск активности позволил странице бренда переместиться с семнадцатой на тринадцатую строчку.


Одноклассники

В исследование эффективности ведения брендовых страниц в Одноклассниках была возвращена группа женской одежды Billie.by. В декабре 2019 года паблик был временно исключен из-за решения администрации сделать группу закрытой на новогодние праздники в связи со случаями мошенничества. Напомним, что в Digital Review 2.0 участвуют только открытые брендовые сообщества.

В январе группа “Остров чистоты и вкуса” не смогла удержать декабрьские результаты вовлеченности, которые позволили паблику в предыдущем месяце разместиться на втором месте, и опустилась на девятое.


Полное исследование в Одноклассниках можно скачать здесь.

У “Ами Мебель” прирост практически в две тысячи подписчиков и третья строчка. В январе в ТОП-20 вернулся обувной бренд MEGATOP: группа заняла пятнадцатое место.

Instagram

Полностью изменилась тройка лидеров рейтинга в Instagram. Mark Formelle, ранее занимавший первое место в исследовании, в январе занял третье. Аккаунт Conte поднялся на второе, на первом разместилась “Мила”. Коллаборация сети ювелирных магазинов “7 Карат” и бренда Conte увеличила активность пользователей в обоих аккаунтах. В отчетном месяце “7 Карат” занял пятое место в исследовании (рост на три позиции).


Другой ювелирный бренд ZIKO также демонстрирует рост на три позиции только за счет хороших визуалов и качественного копирайта. Самым эффективным постом в январе стала запись о розовом золоте: пост собрал более двух тысяч лайков, а ER post составил 1,4389%.


Аккаунт семейного магазина Minimax вернулся к ноябрьским показателям, переместившись с седьмого на тринадцатое место.


Полное исследование в Instagram можно скачать здесь.

Twitter

Первенство продолжает удерживать ХК Динамо-Минск: за 2019 год аккаунт “зубров” ни разу не упустил лидерство. В январе аккаунт “Белавиа” поднялся на две строки, оставив за собой life:) и symbal.by.


Полное исследование в Twitter можно скачать здесь.

Среди телеком-операторов в Twitter выше других располагается А1 (второе место).

Методология

В исследовании эффективности ведения социальных сетей специалисты AMDG анализируют не только количественные (число подписчиков), но и качественные показатели ведения страниц (ER day/ER post — отношение лайков, комментариев, репостов и сохранений публикаций к числу подписчиков в день и за публикацию соответственно). Кроме того, учитывается периодичность, с которой ведутся сообщества. Бренд, набравший наименьшее значение по сумме трех метрик, получает первое место.

Подробнее о том, как мы считаем, можно узнать здесь.

Если вы полагаете, что ваша компания необоснованно не включена в рейтинг или не занимает надлежащее место, специалисты AMDG с удовольствием ответят на все ваши вопросы по адресу: info@artox-media.by.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейтинг брендового SMM Беларуси в январеВКонтактеПаблики сети магазинов “Мила” и компании Mark Formelle по-прежнему возглавляют рейтинг эффективных брендовых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Креативненько: дочь Павла Латушко поздравила его с днем рождения букетом из картошки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика