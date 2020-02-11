Успешный пример коллаборации 7 Карат и Conte и Content is King: рейтинг брендового SMM Беларуси в январе

Источник материала: Myfin

Рейтинг брендового SMM Беларуси в январе

ВКонтакте



Паблики сети магазинов “Мила” и компании Mark Formelle по-прежнему возглавляют рейтинг эффективных брендовых сообществ во ВКонтакте. Группа дизайнерских сумок и аксессуаров BYCKOVSKI в январе сместила с третьего места “Ами Мебель”. При этом у последнего в два раза больше подписчиков, но SMM-отдел Евгения Бычковского добивается большей вовлеченности (лайки, комментарии и репосты) в свой контент.





Полное исследование во ВКонтакте можно скачать здесь.

Скачок вверх на пять позиций (с 13 на 8 место) демонстрирует паблик “Трикотаж бай” (trikotazh.by). Интернет-гипермаркет 21vek.by продолжает плавное снижение в рейтинге: с ноября по январь одноименная группа в VK сдвинулась с восьмой на одиннадцатую строчку.

Facebook

Mark Formelle сместил А1 и занял третье место среди эффективных бизнес-страниц в Facebook. За ними — на пятой строчке — группа “Белоруснефти”: показатели ER day и ER post, а следовательно, и общий уровень взаимодействия аудитории с контентом выросли в 1,3 раза.





Полное исследование в Facebook можно скачать здесь.

Пост “Лiдскае Пiва” в Facebook про вкус одного из напитков собрал более одной тысячи лайков и вызвал бурные обсуждения в комментариях. Такой всплеск активности позволил странице бренда переместиться с семнадцатой на тринадцатую строчку.





Одноклассники

В исследование эффективности ведения брендовых страниц в Одноклассниках была возвращена группа женской одежды Billie.by. В декабре 2019 года паблик был временно исключен из-за решения администрации сделать группу закрытой на новогодние праздники в связи со случаями мошенничества. Напомним, что в Digital Review 2.0 участвуют только открытые брендовые сообщества.

В январе группа “Остров чистоты и вкуса” не смогла удержать декабрьские результаты вовлеченности, которые позволили паблику в предыдущем месяце разместиться на втором месте, и опустилась на девятое.





Полное исследование в Одноклассниках можно скачать здесь.

У “Ами Мебель” прирост практически в две тысячи подписчиков и третья строчка. В январе в ТОП-20 вернулся обувной бренд MEGATOP: группа заняла пятнадцатое место.

Instagram

Полностью изменилась тройка лидеров рейтинга в Instagram. Mark Formelle, ранее занимавший первое место в исследовании, в январе занял третье. Аккаунт Conte поднялся на второе, на первом разместилась “Мила”. Коллаборация сети ювелирных магазинов “7 Карат” и бренда Conte увеличила активность пользователей в обоих аккаунтах. В отчетном месяце “7 Карат” занял пятое место в исследовании (рост на три позиции).





Другой ювелирный бренд ZIKO также демонстрирует рост на три позиции только за счет хороших визуалов и качественного копирайта. Самым эффективным постом в январе стала запись о розовом золоте: пост собрал более двух тысяч лайков, а ER post составил 1,4389%.





Аккаунт семейного магазина Minimax вернулся к ноябрьским показателям, переместившись с седьмого на тринадцатое место.





Полное исследование в Instagram можно скачать здесь.

Twitter

Первенство продолжает удерживать ХК Динамо-Минск: за 2019 год аккаунт “зубров” ни разу не упустил лидерство. В январе аккаунт “Белавиа” поднялся на две строки, оставив за собой life:) и symbal.by.





Полное исследование в Twitter можно скачать здесь.

Среди телеком-операторов в Twitter выше других располагается А1 (второе место).

Методология

В исследовании эффективности ведения социальных сетей специалисты AMDG анализируют не только количественные (число подписчиков), но и качественные показатели ведения страниц (ER day/ER post — отношение лайков, комментариев, репостов и сохранений публикаций к числу подписчиков в день и за публикацию соответственно). Кроме того, учитывается периодичность, с которой ведутся сообщества. Бренд, набравший наименьшее значение по сумме трех метрик, получает первое место.

Подробнее о том, как мы считаем, можно узнать здесь.

Если вы полагаете, что ваша компания необоснованно не включена в рейтинг или не занимает надлежащее место, специалисты AMDG с удовольствием ответят на все ваши вопросы по адресу: info@artox-media.by.