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Госпропаганда в формате Euronews: власти хотят создать новостной телеканал

11.02.2020 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси создадут новый новостной телеканал, сообщил сегодня министр информации Александр Карлюкевич после совещания с госСМИ у Лукашенко

"Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего", - отметил Карлюкевич.

Речь о создании в Беларуси отдельного новостного канала наподобие Euronews шла еще почти два года назад на встрече Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ. Тогда он поручил проработать этот вопрос.

Во время нынешнего совещания Лукашенко вновь коснулся этой темы: "Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию". 


Лукашенко признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. "Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом", - добавил он.

Новый канал планируется создать на базе Агентства телевизионных новостей. Предполагается, что он будет вещать с 7.00 до 24.00.
 
Теги: Новости
 
 
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В Беларуси создадут новый новостной телеканал, сообщил сегодня министр информации Александр Карлюкевич после совещания с госСМИ у Лукашенко
 
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