Госпропаганда в формате Euronews: власти хотят создать новостной телеканал

"Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего", - отметил Карлюкевич.





Речь о создании в Беларуси отдельного новостного канала наподобие Euronews шла еще почти два года назад на встрече Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ. Тогда он поручил проработать этот вопрос.





Во время нынешнего совещания Лукашенко вновь коснулся этой темы: "Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию".









Лукашенко признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. "Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом", - добавил он.



