Червяков рассказал о причинах невыполнения прогнозных показателей в 2019 году

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Темпы роста белорусской экономики в 2019 году оказались ниже, чем ожидалось. О том, какие факторы повлияли на это, рассказал сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров об итогах социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.





По результатам прошлого года рост ВВП составил 1,2% при прогнозе 4%. Среди основных причин, вызвавших замедление роста, министр отметил открытость белорусской экономики. Из-за этого, по его словам, она подвержена влиянию внешних шоков (сужение рынков сбыта, торговые барьеры, ограничения и прочее). "В результате мы недополучили по внешней торговле практически более $2,5 млрд, что и стало основной причиной невыполнения прогнозных показателей", - отметил Александр Червяков.





Тем не менее, экономика росла. "Основной вклад в это внесли потребление и инвестиции, - сказал министр. - Потребление через розничный товарооборот составило более 104%. Это было обеспечено в первую очередь ростом доходов и заработной платы".

Александр Червяков обратил внимание, что темпы роста заработной платы и доходов в прошлом году опережали темпы роста потребления. "Это говорит о том, что поведенческая модель населения меняется: люди больше доверяют банкам, финансовой системе и делают ставку на долгосрочные инвестиции. В результате темп роста инвестиций в 2019 году составил 105%", - добавил он.

Что касается оценки этого года, министр экономики отметил: "Ситуация, которая складывается на внешних рынках, показывает, что первый квартал будет под влиянием факторов бюджетного сценария (согласно которому рост ВВП по итогам года предусмотрен на уровне 1,9%. - Прим. БЕЛТА)". По прогнозу Минэкономики, ВВП за январь-март составит 99-100% к уровню аналогичного периода 2018 года.

Сегодня на заседании планировалось рассмотреть меры, которые необходимо принять для того, чтобы выйти на прогнозный параметр по кварталу. Акцент, по словам министра, в первую очередь будет делаться на сферу услуг, также большое внимание планируется уделить повышению эффективности госсектора, более высокой отдаче от тех инвестпроектов, на которые уже затрачены ресурсы, а также тем точкам роста, которые сегодня связаны с развитием свободных экономических зон, Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка. "В совокупности все это должно компенсировать потери, связанные с вопросами на внешнем контуре", - считает Александр Червяков.