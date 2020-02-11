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В феврале участковые инспекторы милиции отчитаются о проделанной работе за 2019 год

11.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В феврале 2020 года на территории Слуцкого района состоятся отчеты участковых инспекторов милиции отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома перед населением о проделанной работе по охране общественного порядка и профилактике правонарушений за 2019 год с участием руководства отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома.

По окончании отчета участкового инспектора Вы можете обратиться к руководству отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома с интересующими Вас вопросами.

Предлагаем посетить указанные мероприятия с целью информирования о состоянии правопорядка, рассмотреть вопросы участия общественности в его поддержании, профилактике и раскрытии преступлений, совместного изучения назревших проблем.

Грфик выступлений участковых инспекторов милиции Слуцкого РОВД перед населением о проделанной работе по охране общественного порядка и профилактике правонарушений за 2019 год

УИМ Дата, время Место проведение отчета Ответственный руководитель
Слуцк
1

РУБИС

Дмитрий Сергеевич

18.02.2020

16.00

Общественный пункт охраны правопорядка (дом офицеров)

г.Слуцк, ул.Социалистическая, д.129

Начальник уголовно-исполнительной инспекции Слуцкого РОВД

Биркос А.М.
2

Варлашин

Сергей Эдуардович

21.02.2020

14.00

ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»

г.Слуцк, ул.Социалистическая, д.14

Начальник

уголовно-исполнительной инспекции Слуцкого РОВД

Биркос А.М.
3

ЯНОВИЧ

Юрий Сергеевич

18.02.2020

14.10

ГУО «СШ № 13 г.Слуцка»

г.Слуцк, 1-й пер. Чайковского, д.1

Начальник

отдела охраны правопорядка и профилактики

Слуцкого РОВД

Цось А.С.
4

НОВИК

Андрей

Иванович

20.02.2019

16.00

Общественный пункт охраны правопорядка № 6 г.Слуцк, 1-й пер. М.Богдановича, 37

(общежитие)

Начальник

отдела охраны правопорядка и профилактики

Слуцкого РОВД

Цось А.С.
5

ШИБОЛОВИЧ

Жан

Николаевич

САВИЦКИЙ

Андрей

Иванович

20.02.2019

16.00

Общественный пункт охраны правопорядка № 2 г.Слуцка ул.Молодежная,7

(общежитие)

Начальник

штаба

Слуцкого РОВД

Анципович В.В.
6

МЕЛЬНИК

Александр Борисович

21.02.2020

16.00

ГУО Гимназия № 2

г.Слуцк, ул.Жукова, д.11

Начальник отделения по гражданству и миграции

Слуцкого РОВД

Королик С.М.
7

СИДЕНКО

Николай

Николаевич

13.02.2020

15.00

ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека»

г.Слуцк,

ул.Копыльская, д.2а

Зам. начальника

отдела охраны правопорядка и профилактики

Слуцкого РОВД

Василенко Н.В.
8

ДАРЕВСКИЙ

Станислав Константинович

20.02.2020

11.00

Административное здание ЧУП Слуцкий рынок

г.Слуцк,

ул.Базарная, 13

Заместитель начальника Слуцкого РОВД

Семенович А.А.
9

ШИШКО

Александр Сергеевич

Нагорная

Ольга

Александровна

20.02.2020

16.00

Общественный пункт охраны правопорядка № 5

г.Слуцк, ул.Чезова, д.55

Командир взвода ППСМ

Слуцкого РОВД

Кравец Н.Н.
Слуцкий район
10

ЛЮЦКО

Алексей

Семенович

20.02.2019

15.00

Весейский сельисполком,

д.Весея, Слуцкого района

Начальник изолятора временного содержания Слуцкого РОВД

Козловский Е.А.
11

ДУДУК

Игорь

Анатольевич

20.02.2019

16.00

Сорогский сельисполком,

д.Сороги, Слуцкого района

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних

Слуцкого РОВД

Дедок А.В.
12

ЯКОВИЦКИЙ

Александр Николаевич

20.02.2020

14.10

ГУ Козловичская СШ

д.Козловичи, Слуцкого района

Заместитель начальника Слуцкого РОВД

Семенович А.А.
13

РЕЗНИК

Дмитрий Сергеевич

20.02.2020

16.00

Серяжский сельисполком

д.Серяги, Слуцкого района

 Заместитель начальника Слуцкого РОВД Станкевич А.В.
14

ГОРГУН

Александр Иванович

20.02.2020

16.00

Бокшицкий сельисполком

д.Заполье Слуцкого района

Начальник ОБЭП

Слуцкого РОВД

Реут В.Н.
15

ГОЛЕЦ

Денис Николаевич

20.02.2020

16.00

Покрашевский сельисполком

а/г Покрашево, Слуцкого района

Начальник

оперативно-дежурной части

Слуцкого РОВД

Нестерчук В.Н.
16

ГОЛЕЦ

Денис Николаевич

20.02.2020

12.00

Первомайский сельисполком

а/г Гольчичи, Слуцкого района

Начальник отдела информационного обеспечения Слуцкого РОВД

Брезовский С.М.
17

КИСЕЛЬ

Вадим Владимирович

20.02.2020

16.00

Греский сельисполком

а/г Греск, Слуцкого района

Начальник отдела уголовного розыска Слуцкого РОВД

Алешко А.В.
18

МАЛИНОВСКИЙ

Руслан

Михайлович

20.02.2020

16.00

Гацуковский СДК

а/г Гацук, Слуцкого района

Первый заместитель начальника Слуцкого РОВД

Чухольский С.Л.
19

КУНИЦКИЙ

Василий Иванович

18.02.2020

16.00

Рачковичский сельисполком

д.Рачковичи,

Слуцкого района

Зам. начальника изолятора временного содержания Слуцкого РОВД

Губчик Е.А.
20

КУНИЦКИЙ

Василий Иванович

21.02.2020

11.00

Знаменский сельисполком

д.Селище, Слуцкого района

Начальник ОНиПТЛ

Слуцкого РОВД

Климкович В.В.
21

БОЙКО

Сергей Александрович

20.02.2020

16.00

Беличский сельисполком

д. Беличи Слуцкого района

 Начальник Слуцкого РОВД Голиков А.В.
22

ДОЛБИК

Денис
Владимирович

20.02.2020

15.00

Кировский сельисполком

д.Кирово, Слуцкого района

Начальник специализированного изолятора

Слуцкого РОВД

Шкляревский Д.М
23

МЕЛЬНИК

Андрей

Борисович

20.02.2020

11.00

Исернский сельисполком

д.Исерно, Слуцкого района

 Начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Шавалеев А.С.

Отдел охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД

 
 
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В феврале 2020 года на территории Слуцкого района состоятся отчеты участковых инспекторов милиции отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома перед населением о...
 
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