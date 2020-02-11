В феврале участковые инспекторы милиции отчитаются о проделанной работе за 2019 год

|№
|УИМ
|Дата, время
|Место проведение отчета
|Ответственный руководитель
|Слуцк
|1
|
РУБИС
Дмитрий Сергеевич
|
18.02.2020
16.00
|
Общественный пункт охраны правопорядка (дом офицеров)
г.Слуцк, ул.Социалистическая, д.129
|
Начальник уголовно-исполнительной инспекции Слуцкого РОВД
Биркос А.М.
|2
|
Варлашин
Сергей Эдуардович
|
21.02.2020
14.00
|
ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»
г.Слуцк, ул.Социалистическая, д.14
|
Начальник
уголовно-исполнительной инспекции Слуцкого РОВД
Биркос А.М.
|3
|
ЯНОВИЧ
Юрий Сергеевич
|
18.02.2020
14.10
|
ГУО «СШ № 13 г.Слуцка»
г.Слуцк, 1-й пер. Чайковского, д.1
|
Начальник
отдела охраны правопорядка и профилактики
Слуцкого РОВД
Цось А.С.
|4
|
НОВИК
Андрей
Иванович
|
20.02.2019
16.00
|
Общественный пункт охраны правопорядка № 6 г.Слуцк, 1-й пер. М.Богдановича, 37
(общежитие)
|
Начальник
отдела охраны правопорядка и профилактики
Слуцкого РОВД
Цось А.С.
|5
|
ШИБОЛОВИЧ
Жан
Николаевич
САВИЦКИЙ
Андрей
Иванович
|
20.02.2019
16.00
|
Общественный пункт охраны правопорядка № 2 г.Слуцка ул.Молодежная,7
(общежитие)
|
Начальник
штаба
Слуцкого РОВД
Анципович В.В.
|6
|
МЕЛЬНИК
Александр Борисович
|
21.02.2020
16.00
|
ГУО Гимназия № 2
г.Слуцк, ул.Жукова, д.11
|
Начальник отделения по гражданству и миграции
Слуцкого РОВД
Королик С.М.
|7
|
СИДЕНКО
Николай
Николаевич
|
13.02.2020
15.00
|
ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека»
г.Слуцк,
ул.Копыльская, д.2а
|
Зам. начальника
отдела охраны правопорядка и профилактики
Слуцкого РОВД
Василенко Н.В.
|8
|
ДАРЕВСКИЙ
Станислав Константинович
|
20.02.2020
11.00
|
Административное здание ЧУП Слуцкий рынок
г.Слуцк,
ул.Базарная, 13
|
Заместитель начальника Слуцкого РОВД
Семенович А.А.
|9
|
ШИШКО
Александр Сергеевич
Нагорная
Ольга
Александровна
|
20.02.2020
16.00
|
Общественный пункт охраны правопорядка № 5
г.Слуцк, ул.Чезова, д.55
|
Командир взвода ППСМ
Слуцкого РОВД
Кравец Н.Н.
|Слуцкий район
|10
|
ЛЮЦКО
Алексей
Семенович
|
20.02.2019
15.00
|
Весейский сельисполком,
д.Весея, Слуцкого района
|
Начальник изолятора временного содержания Слуцкого РОВД
Козловский Е.А.
|11
|
ДУДУК
Игорь
Анатольевич
|
20.02.2019
16.00
|
Сорогский сельисполком,
д.Сороги, Слуцкого района
|
Начальник инспекции по делам несовершеннолетних
Слуцкого РОВД
Дедок А.В.
|12
|
ЯКОВИЦКИЙ
Александр Николаевич
|
20.02.2020
14.10
|
ГУ Козловичская СШ
д.Козловичи, Слуцкого района
|
Заместитель начальника Слуцкого РОВД
Семенович А.А.
|13
|
РЕЗНИК
Дмитрий Сергеевич
|
20.02.2020
16.00
|
Серяжский сельисполком
д.Серяги, Слуцкого района
|Заместитель начальника Слуцкого РОВД Станкевич А.В.
|14
|
ГОРГУН
Александр Иванович
|
20.02.2020
16.00
|
Бокшицкий сельисполком
д.Заполье Слуцкого района
|
Начальник ОБЭП
Слуцкого РОВД
Реут В.Н.
|15
|
ГОЛЕЦ
Денис Николаевич
|
20.02.2020
16.00
|
Покрашевский сельисполком
а/г Покрашево, Слуцкого района
|
Начальник
оперативно-дежурной части
Слуцкого РОВД
Нестерчук В.Н.
|16
|
ГОЛЕЦ
Денис Николаевич
|
20.02.2020
12.00
|
Первомайский сельисполком
а/г Гольчичи, Слуцкого района
|
Начальник отдела информационного обеспечения Слуцкого РОВД
Брезовский С.М.
|17
|
КИСЕЛЬ
Вадим Владимирович
|
20.02.2020
16.00
|
Греский сельисполком
а/г Греск, Слуцкого района
|
Начальник отдела уголовного розыска Слуцкого РОВД
Алешко А.В.
|18
|
МАЛИНОВСКИЙ
Руслан
Михайлович
|
20.02.2020
16.00
|
Гацуковский СДК
а/г Гацук, Слуцкого района
|
Первый заместитель начальника Слуцкого РОВД
Чухольский С.Л.
|19
|
КУНИЦКИЙ
Василий Иванович
|
18.02.2020
16.00
|
Рачковичский сельисполком
д.Рачковичи,
Слуцкого района
|
Зам. начальника изолятора временного содержания Слуцкого РОВД
Губчик Е.А.
|20
|
КУНИЦКИЙ
Василий Иванович
|
21.02.2020
11.00
|
Знаменский сельисполком
д.Селище, Слуцкого района
|
Начальник ОНиПТЛ
Слуцкого РОВД
Климкович В.В.
|21
|
БОЙКО
Сергей Александрович
|
20.02.2020
16.00
|
Беличский сельисполком
д. Беличи Слуцкого района
|Начальник Слуцкого РОВД Голиков А.В.
|22
|
ДОЛБИК
Денис
Владимирович
|
20.02.2020
15.00
|
Кировский сельисполком
д.Кирово, Слуцкого района
|
Начальник специализированного изолятора
Слуцкого РОВД
Шкляревский Д.М
|23
|
МЕЛЬНИК
Андрей
Борисович
|
20.02.2020
11.00
|
Исернский сельисполком
д.Исерно, Слуцкого района
|Начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Шавалеев А.С.