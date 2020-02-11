Водитель «Яндекса» нахамил минчанам и отказался их везти. Что ответила компания?

Источник материала: KYKY

Однажды Netflix снимет сериал про минских таксистов. Последняя история, которую читательница рассказала порталу Onliner, достойна экранизации в жанре ужасов. Водитель «Яндекс.Таки» отказался везти человека с травмой головы, подумав, что он пьян, и сделал это, мягко говоря, не самым демократичным способом.

Девушка вместе с двумя другими молодыми людьми вызвала машину «Яндекс.Такси» для своего друга, который упал на улице и разбил голову (кровотечение удалось остановить). Его хотели отвезти домой, а потом вернуться обратно. «Мы взяли нашего знакомого под руки (учитывая его самочувствие), повели к машине – водитель [молодой мужчина] отъехал метров на 100. Мы снова пошли – он опять отъехал. Тогда я уже взяла в руки телефон и увидела сообщение от водителя». Похоже, таксист, заметив компанию вдалеке, пришел к выводу, что клиент проблемный:

Мария попыталась позвонить таксисту, но тот не взял трубку. Он отменил заказ сам, но только спустя несколько минут. То есть выходило, что это не он не стал везти клиента, а клиент опоздал, что дало водителю право без последствий для себя сбросить заказ и уехать. Мария написала в службу поддержки:

«Должна сказать, что не понимаю такого решения. Что значит «серьезно поговорю»? У перевозчика и водителя одинаковые фамилии, эти люди могут быть, предположим, в родственных отношениях. Ну и к чему тогда приведут разговоры? Почему нельзя просто прекращать всякое сотрудничество с такими водителями?» – поделилась Мария с Onliner впечатлениями от переписки со поддержкой «Яндекс.Такси».

Корреспонденту Onliner удалось получить комментарий от пресс-службы сервиса: «Если пользователь находится в состоянии сильного алкогольного опьянения или ведет себя агрессивно уже при посадке, то водитель действительно может отказаться от поездки, потому что это угрожает его безопасности, и сообщить в службу поддержки, – уточнили в «Яндекс.Такси». – Что касается данного случая, то считаем, что людям, склонным к хамству, не место в сфере услуг. Служба поддержки провела проверку и связалась с парком-партнером. Водителю ограничили доступ к сервису».