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В Бразилии найден новый вирус

11.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Бразилии обнаружен новый вирус, более 90% генов которого неизвестны науке. Результаты открытия опубликованы на сайте bioRxiv .

В Бразилии найден новый вирус

Вирус нашли в искусственном водоеме Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти. Его геном полностью состоит из неизвестных науке генов. Авторы назвали новый вирус Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из мифологии Южной Америки.

Ученые предполагают, что они столкнулись с первым случаем неизвестной изолированной группы вирусов или отдаленным видом гигантского вируса, который эволюционировал в уменьшенную форму.

Открытые лишь в XXI веке гигантские вирусы достигают размеров, сравнимых с бактериальной клеткой. Свое название они получили из-за их огромных капсидов — белковых оболочек, которые инкапсулируют вирионы — вирусные частицы. Все известные гигантские вирусы являются паразитами амеб.

И хотя размер нового микроорганизма существенно меньше, чем у гигантских вирусов, — около 80 нанометров — он также паразитирует на амебах, а его геном практически полностью орфанный: 68 его генов (больше 90 процентов) не находят аналогов ни у одного известного организма и лишь шесть отдалено схожи с известными науке.

«Это связано с тем, что вирус представляет собой новую линию амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией», — приводятся в пресс-релизе слова одного из руководителей исследования Йонатаса Абрахао (Jônatas Abrahão) из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии.

Ученые проанализировали более восьми с половиной тысяч метагеномов, но так и не нашли среди них вирусы, родственные новому микроорганизму.

Источник: БелТА

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В Бразилии обнаружен новый вирус, более 90% генов которого неизвестны науке. Результаты открытия опубликованы на сайте bioRxiv . Вирус нашли
 
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