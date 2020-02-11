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Бояться ли нам вируса в короне?

11.02.2020 07:50 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Сообщения о новом вирусе и его шествии по планете сегодня напоминают фронтовые сводки. Надо ли опасаться его в нашем краю?
Оксана ХОМИЧ.
Врач-инфекционист Каменецкой ЦРБ Виктория ДЕРЕЧЕЙ:
– Новый коронавирус – это новый штамм коронавируса, который ранее не выявлялся у людей. Вспышку инфекции в Китае вызвал коронавирус (2019-nCoV).
Единичные завозные случаи зарегистрированы в Гонконге, Макао, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Австралии, США, Канаде, Германии.
Путь передачи коронавируса от человека к человека воздушно-капельный, не исключается контактный путь передачи.
Максимальный инкубационный период не превышает 14 дней. Коронавирусная инфекция протекает в форме респираторной инфекции с лихорадкой и интоксикацией, кашлем (насморк, боль при глотании), и может осложняться пневмонией, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.
Факторами риска тяжелого течения заболевания является пожилой возраст, а также наличие хронического заболевания.
В целях профилактики необходимо:

  • избегать контактов с людьми с признаками респираторной инфекции, а также мест массового скопления людей, использовать одноразовые медицинские маски, респираторы;
  • соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле;
  • не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, а также места, где осуществляется торговля животными, морепродуктами, птицей;
  • соблюдать гигиену рук, в том числе после посещения мест массового скопления людей;
  • употреблять только достаточно термически обработанные продукты животного происхождения, бутилированную или термически обработанную воду.

Вакцины от инфекции, вызванной коронавирусом (2019-nCoV), в настоящий момент нет.
Для лиц, прибывших из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом (2019-nCoV), в случае появления симптомов в течение 14 дней после возращения, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышка и другие), следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, рассказать о симптомах заболевания и факте прибытия из страны неблагополучной по коронавирусу.

Бояться ли нам вируса в короне?

 

 
 
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Сообщения о новом вирусе и его шествии по планете сегодня напоминают фронтовые сводки. Надо ли Сообщение Бояться ли нам вируса в короне? появились сначала на...
 
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