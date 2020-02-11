Бояться ли нам вируса в короне?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Сообщения о новом вирусе и его шествии по планете сегодня напоминают фронтовые сводки. Надо ли опасаться его в нашем краю?

Оксана ХОМИЧ.

Врач-инфекционист Каменецкой ЦРБ Виктория ДЕРЕЧЕЙ:

– Новый коронавирус – это новый штамм коронавируса, который ранее не выявлялся у людей. Вспышку инфекции в Китае вызвал коронавирус (2019-nCoV).

Единичные завозные случаи зарегистрированы в Гонконге, Макао, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Австралии, США, Канаде, Германии.

Путь передачи коронавируса от человека к человека воздушно-капельный, не исключается контактный путь передачи.

Максимальный инкубационный период не превышает 14 дней. Коронавирусная инфекция протекает в форме респираторной инфекции с лихорадкой и интоксикацией, кашлем (насморк, боль при глотании), и может осложняться пневмонией, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.

Факторами риска тяжелого течения заболевания является пожилой возраст, а также наличие хронического заболевания.

В целях профилактики необходимо:

избегать контактов с людьми с признаками респираторной инфекции, а также мест массового скопления людей, использовать одноразовые медицинские маски, респираторы;

соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле;

не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, а также места, где осуществляется торговля животными, морепродуктами, птицей;

соблюдать гигиену рук, в том числе после посещения мест массового скопления людей;

употреблять только достаточно термически обработанные продукты животного происхождения, бутилированную или термически обработанную воду.

Вакцины от инфекции, вызванной коронавирусом (2019-nCoV), в настоящий момент нет.

Для лиц, прибывших из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом (2019-nCoV), в случае появления симптомов в течение 14 дней после возращения, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышка и другие), следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, рассказать о симптомах заболевания и факте прибытия из страны неблагополучной по коронавирусу.



