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В храме Святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске объявили о подготовке к Троицкому балу православной молодёжи

11.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В храме Святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске объявили о подготовке к Троицкому балу православной молодёжи

Ведущая пара бала — настоятель храма отец Александр с матушкой Анной.

В храме Святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске объявили о подготовке к Троицкому балу. Такую информацию корреспонденту pinsknews.by сообщили в приходе храма.

Для участия приглашаются как молодые люди и девушки старшей возрастной группы (от 14 лет и старше), так и семейные пары. Запись на занятия ведется в иконной лавке храма (адрес: г. Пинск, ул. Солнечная, 80) до 20 февраля.

Проведение бала православной молодежи в Пинске стало доброй традицией. В прошлом году в мероприятии приняли участие около девяноста танцующих пар и сотни гостей, которые пришли порадоваться вместе с ними в день рождения Церкви Христовой – День Святой Троицы. Смотрите, как красиво и торжественно это выглядит:

 
 
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> Ведущая пара бала — настоятель храма отец Александр с матушкой Анной. В храме Святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске объявили о подготовке к...
 
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