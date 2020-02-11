В храме Святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске объявили о подготовке к Троицкому балу православной молодёжи

Источник материала: Полесская правда

В храме Святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске объявили о подготовке к Троицкому балу. Такую информацию корреспонденту pinsknews.by сообщили в приходе храма.

Для участия приглашаются как молодые люди и девушки старшей возрастной группы (от 14 лет и старше), так и семейные пары. Запись на занятия ведется в иконной лавке храма (адрес: г. Пинск, ул. Солнечная, 80) до 20 февраля.

Проведение бала православной молодежи в Пинске стало доброй традицией. В прошлом году в мероприятии приняли участие около девяноста танцующих пар и сотни гостей, которые пришли порадоваться вместе с ними в день рождения Церкви Христовой – День Святой Троицы. Смотрите, как красиво и торжественно это выглядит: